У центрі Львова планують відкрити етноцентр Львівського музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Наразі там досліджують віднайдені розписи.

Як розповів Суспільному директор музею Михайло Закопець, над цим проєктом почали працювати минулого року.

“Насправді є доброю практикою великих скансенів Європи мати представницький офіс в центрі міста, адже в центрі є значно більше людей, значно більше туристів. Тут ми зможемо говорити трошки ширше про сучасне народне мистецтво”, — каже Михайло Закопець.

Також планують використовувати простір для проведення зустрічей, семінарів, наукових конференцій та майстеркласів.

Відновлення розписів. Фото: Суспільне Львів

Спочатку провели дослідження, під час якого знайшли розписи. Їх відновлюють музейні реставратори.

Будинок 1901 року розміщений на вулиці Петра Дорошенка, збудований за проєктом архітектора Івана Левинського. Музейники хотіли відновити первісний вигляд будівлі й шукали світлини 1920-30 років. Там вже встановили нові двері та вікна і планують відновити фасад. Наразі команда музею напрацьовує концепцію нового етноцентру.

Нове приміщення львівського скансенсу.

“В наших фондах є народно ужиткове мистецтво, є сакральне мистецтво і знову ж таки сучасне мистецтво, — розповіла керівниця музейного відділу промоції Ганна Яковенко.