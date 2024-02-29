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"Щоб стан пораненого не став критичний": Анастасія Кіндра з Полтавщини працює медикинею на фронті
ЕвакуаціяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Щоб стан пораненого не став критичний": Анастасія Кіндра з Полтавщини працює медикинею на фронті

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У Кременчуці на лікуванні перебуває фельдшерка медичного пункту батальйону Анастасія Кіндра. 23-річна дівчина працює з командою медиків на Бахмутському напрямку. У зоні бойових дій виконують роботу медичного пункту, крім того – евакуюють бійців, після чого передають їх до стабілізаційного пункту.

Анастасія Кіндра з Кременчука за освітою – фельдшерка. Після навчання працювала в екстреній медичній допомозі. У листопаді 2022-го розпочала службу, була бойовою медикинею.

Анастасія Кіндра з Полтавщини працює медикинею на фронті
Анастасія Кіндра біля службових автомобілів. Фото надані А. Кіндрою

Нині вона фельдшерка медичного пункту батальйону. Спочатку Анастасія працювала на Сумському напрямку, а нині – на Бахмутському.

"Якщо брати стосовно медицини, то майже кожен день там у когось болить голова, у когось температура, у того розтягнення кінцівок, руку травмував або ногу. Тобто з медициною кожен день стикаємось, але не те щоб невідкладною, а більше повсякчасною. Ми евакуюємо. Тобто поки у нас іде евакуація з точки до стабілізаційного пункту ми надаємо допомогу, щоб стан пораненого не став критичним, а далі вже ми передаємо стабілізаційному пункту", розповіла фельдшерка медичного пункту батальйону Анастасія Кіндра.
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Анастасія Кіндра під час служби Фото надані А. Кіндрою
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Анастасія Кіндра під час служби Фото надані А. Кіндрою
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Анастасія Кіндра з іншими військовослужбовцями Фото надані А. Кіндрою
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Анастасія Кіндра з іншими військовослужбовцями Фото надані А. Кіндрою

Вдома Анастасія не була три місяці. Нині повернулася, щоб пролікуватися.

"У мене є хронічна хвороба, яка зараз в періоді загострення. Тобто я заступила в наряд і мені стало дуже-дуже погано. Одразу мені дали направлення і відправили в лікарню. Зараз я десь вже тиждень в місті, зараз лікуюся. Взагалі обстановка дуже відрізняється, бо там (в зоні бойових дій – ред.) як проходиш повз, є і будинки яких або немає, або наполовину немає".
Анастасія Кіндра з Полтавщини працює медикинею на фронті
Анастасія Кіндра. Фото: Суспільне Полтава

Після перемоги дівчина планує вивчитися на лікаря. А поки після лікування – повернутися у зону бойових дій.

"Мене весь час запитують: «Що там, коли перемога? Що там?». У нас там, як в бійців – нам дають наказ – ми його виконуємо так само і в медиків – у нас є наказ, ми його виконуємо. Я кажу: доки там в багатьох людей не зміниться ось тут (в голові – ред.) і в держави, то у нас не буде такої близької перемоги, як вони того хочуть".

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