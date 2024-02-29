У селищі Шевченко Покровської громади на Донеччині у лютому запустили свердловину із питною водою. Набирати можна безкоштовно щодня. Водопровідна вода у селищі технічна, тож місцевим доводилось раніше купувати питну або чекати, коли її привезуть — раз на тиждень. Ця свердловина стала дев'ятою у Покровській громаді. Скільки ще свердловин планують створити — у матеріалі.

Свердловина завглибшки 38 метрів, вода проходить через систему очищення, розповів начальник відділу з управління старостинським округом Микола Ніколаєв. Наразі планують облаштувати навіс над джерелом.

"В нашому селищі була велика проблема з питною водою. Раніше наші мешканці зазвичай, могли придбати воду у крамницях. Не кожен міг і взяти, багато у селищі людей похилого віку. Тепер можуть набрати води з 8 ранку до 15 години дня. Ми плануємо ще зробити вихідні дні. Вода відповідає всім санітарним нормам, є сертифікат якості. Саму свердловину зробили десь 3,5 місяці тому", — розповів Микола Ніколаєв.

Жителька селища Шевченко Олена набирає питну воду зі свердловини, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Раніше води тут не було. Купляли по магазинах всюди. А зараз водичку зробили, дуже гарна. І підвозили водичку раз на тиждень, в середу був підвіз. Робимо чай, варимо їсти. Пити гарно, м'яка", — розповіла жителька селища Олена.

За словами жінки, нова свердловина — єдине джерело безкоштовної питної води для місцевих, водопровідна — технічна.

Жителі селища Шевченко набирають очищену питну воду зі свердловини, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Покровська МВА

"Є старі бабусі. Скільки там пенсія? Сильно купиш? А цю як зробили — вона гарна. На смак гарна. Навіть краща, ніж в крамницях. Дві пляшки на день прийшов взяв і вистачає. Технічну зараз пустили, є технічна, але вона ж… Усі приходять. Чотири вентиля, напір тут чудовий", — зазначила жителька Шевченко Світлана.

Селище Шевченко, Покровська громада, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Покровська МВА

За словами Миколи Ніколаєва, у селищі Шевченко проживає близько 1400 людей.

Ця свердловина — дев'ята в Покровській громаді, розповів Суспільному Донбас заступник начальника Покровської військової адміністрації Олексій Стебель.

"Можливо, наступного місяця ми вийдемо на процес буріння наступної свердловини. В нас є кілька наших міст, які облаштовані свердловинами. У громаді загалом 41 населений пункт, і ми маємо плани із забезпечення альтернативними джерелами водопостачання до кінця року усіх наших старостинських округів", — розповів Олексій Стебель.

Свердловина, селище Шевченко, Покровська громада, Донецька область. Кадр з відео Покровська МВА

За його словами, фінансує проєкт — буріння та обладнання — організація "Water mission" за підтримки Швейцарії. Планують зробити ще шість свердловин у громаді.

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