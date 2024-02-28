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У лавах ЗСУ – бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко, син якого ровесник війни
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У лавах ЗСУ – бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко, син якого ровесник війни

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Військовий із Щербанів Юрій Ткаченко на фронті від початку повномасштабного вторгнення. До лав ЗСУ долучився добровольцем як бойовий медик. Його молодшому сину на початку квітня виповниться десять років. Хлопець – ровесник російсько-української війни.

Про це Суспільному розповів Юрій Ткаченко.

Бойовий медик 116-ї бригади ТрО Юрій Ткаченко зустрівся зі своїм молодшим сином Остапом. Хлопцю через півтора місяця виповниться десять років. Він, говорить, життя без війни не знає.

У лавах ЗСУ – бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко, син якого ровесник війни
Бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко. Фото: Суспільне Полтава

"Коли люди помирають, коли є багато обстрілів, коли летять ракети, коли летять КАБи, коли дуже багато людей помирають", — розповів син Юрія Ткаченка Остап Ткаченко.

Серед батькових подарунків – м’які іграшки у камуфляжі та каска. Розповів, одягає її, коли сумує за татом. В іншій його колекції – деталі від різних видів зброї – уламок від ракети, гільзи та навіть чека від гранати. Батько розповів, що привіз їх із Сумщини та з Донбасу

У лавах ЗСУ – бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко, син якого ровесник війни
Сім'я Юрія Ткаченка. Фото: Суспільне Полтава

"Особисте свідоме рішення. Усі поранення – страшні. Будь-яке поранення страшне, коли ти ще й не знаєш, що з ним робити. Якщо поранення, і ти знаєш, що з ним робить, воно вже не страшне, тобі просто треба робити свою роботу швидко і якісно, тоді воно не призведе до наслідків. У моїй роті 11 загиблих", — розповів Юрій Ткаченко.

Юрій Ткаченко 25 лютого 2022 року пішов добровольцем до лав ЗСУ. Долучився до 116-ї бригади тероборони на посаду бойового медика. Спершу Юрія відправили на Сумський напрямок, а згодом – на Донецький. Там чоловік служить і нині. Говорить, що на війні найтяжче переносить розлуку з родиною.

Медик з Полтави Юрій Ткаченко
Бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко та його син. Фото: Суспільне Полтава

"На війні хочеться, щоб повернутися додому якомога швидше з перемогою. Вдома чекає менший син, старший син, дружина кохана. Чекає родина. Майже кожного дня я зв’язуюся зі своєю родиною обов’язково", — додав старший бойовий медик 116-ї бригади ТрО Юрій Ткаченко.

"Для мене – це погано, я не хочу, щоб мій тато був на війні. Я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, і мій тато повернувся додому. Треба волонтерити, треба більше людей на фронті, треба допомога інших країн, треба згуртуватися, робити щось, щоб Україна перемогла", — додав син Юрія Ткаченка Остап Ткаченко.

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