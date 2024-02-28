У лавах ЗСУ – бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко, син якого ровесник війни

Військовий із Щербанів Юрій Ткаченко на фронті від початку повномасштабного вторгнення. До лав ЗСУ долучився добровольцем як бойовий медик. Його молодшому сину на початку квітня виповниться десять років. Хлопець – ровесник російсько-української війни.

Про це Суспільному розповів Юрій Ткаченко.

Бойовий медик 116-ї бригади ТрО Юрій Ткаченко зустрівся зі своїм молодшим сином Остапом. Хлопцю через півтора місяця виповниться десять років. Він, говорить, життя без війни не знає.

Бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко. Фото: Суспільне Полтава

"Коли люди помирають, коли є багато обстрілів, коли летять ракети, коли летять КАБи, коли дуже багато людей помирають", — розповів син Юрія Ткаченка Остап Ткаченко.

Серед батькових подарунків – м’які іграшки у камуфляжі та каска. Розповів, одягає її, коли сумує за татом. В іншій його колекції – деталі від різних видів зброї – уламок від ракети, гільзи та навіть чека від гранати. Батько розповів, що привіз їх із Сумщини та з Донбасу

Сім'я Юрія Ткаченка. Фото: Суспільне Полтава

"Особисте свідоме рішення. Усі поранення – страшні. Будь-яке поранення страшне, коли ти ще й не знаєш, що з ним робити. Якщо поранення, і ти знаєш, що з ним робить, воно вже не страшне, тобі просто треба робити свою роботу швидко і якісно, тоді воно не призведе до наслідків. У моїй роті 11 загиблих", — розповів Юрій Ткаченко.

Юрій Ткаченко 25 лютого 2022 року пішов добровольцем до лав ЗСУ. Долучився до 116-ї бригади тероборони на посаду бойового медика. Спершу Юрія відправили на Сумський напрямок, а згодом – на Донецький. Там чоловік служить і нині. Говорить, що на війні найтяжче переносить розлуку з родиною.

Бойовий медик з Полтави Юрій Ткаченко та його син. Фото: Суспільне Полтава

"На війні хочеться, щоб повернутися додому якомога швидше з перемогою. Вдома чекає менший син, старший син, дружина кохана. Чекає родина. Майже кожного дня я зв’язуюся зі своєю родиною обов’язково", — додав старший бойовий медик 116-ї бригади ТрО Юрій Ткаченко.

"Для мене – це погано, я не хочу, щоб мій тато був на війні. Я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, і мій тато повернувся додому. Треба волонтерити, треба більше людей на фронті, треба допомога інших країн, треба згуртуватися, робити щось, щоб Україна перемогла", — додав син Юрія Ткаченка Остап Ткаченко.

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