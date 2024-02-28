Володимир Биков, начальник управління містобудування та архітектури Сумської ОДА подав декларацію про доходи. Посадовця затримали у лютому 2024 року. За версією слідства, це відбулось під час отримання хабаря у 5 тис. доларів США за розв'язання питання, пов`язаного з плануванням території.

Суспільне Суми дослідило його декларацію за 2023 рік.

Володимиру Бикову 67 років. Він заслужений архітектор України, а з липня 2020 року – директор Департаменту містобудування та архітектури Сумської ОДА.

Інфографіка: Андрій Юрченя/Суспільне Суми

Нерухомість

Володимир Биков задекларував у Сумах квартиру площею 86,24 м2 у спільній власності з дружиною (відсоток не вказаний), нежитлове приміщення вартістю 16 800 грн та 24% власності нежитлового приміщення площею 108,3 м2 вартістю 100 000 грн.

Заробітна плата

На посаді начальника управління містобудування та архітектури Сумської ОДА за 2023 рік він заробив 341 987 грн.

Окрім держслужби Володимир Биков також працював старшим викладачем у Сумському національному аграрному університеті. Там він заробив 14 178 грн. Також отримав 196 390 грн зарплати від Сумського державного педагогічного університеті імені А. С. Макаренка. 111 398 грн — пенсія Бикова за 2023 рік.

Рахунки та готівка

На рахунку в АТ КБ ПРИВАТБАНК Володимир Биков тримає 5 411 грн, а в готівці 500 000 грн.

Також посадовець має 5 відкритих рахунків у "ПриватБанку".

Володимир Биков задекларував майно та доходи своєї дружини Марії Бикової.

Вона власниця ТОВ "АРХІТЕКТУРНИЙ ЦЕНТР". ЇЇ основне місце роботи: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Там за 2023 рік вона заробила 196 390 грн.

Серед нерухомого майна на дружину записано:

Земельні ділянки: 1000 м2. та 1000 м2.

Житловий будинок: 432,7 м2.

Квартира: 60,26 м2.

Офіси: 151,91 м2 та 134,8 м2.

Також вона має легковий автомобіль Skoda Karog Style 2018 року випуску.

Що відомо про Володимира Бикова та його справу у суді

1984-1989 – Володимир Биков районний архітектор Білопільського району. А з 1989 по 1995 рр. – був заступником начальника головного управління архітектури та містобудування по сільському будівництву Сумської області.

Він двічі був головним архітектором Сум – з 2003 по 2006, та з 2010 по 2016 рр, коли його було звільнено під час ліквідації Департаменту містобудування та земельних відносин. У липні 2018 року Сумський районний суд поновив Володимира Бикова на посаді головного архітектора Сум. Сумська міська рада це рішення оскаржувала в апеляційному суді.

2007-2009 – директор ТОВ "Архітектурне бюро "А.Б.К."; А з 2009 по 2010 рр. – директор філії Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Укрдержбудекспертизи в Сумській області".

9 лютого 2024 року Володимира Бикова затримали на хабарі у сумі 5 тис. доларів США. За даними слідства, він повідомив керівнику ТОВ про необхідність сплатити гроші за розв'язання питань, пов’язаних зі схваленням детального планування частини території для розміщення та експлуатації будівель та споруд.

10 лютого 2024 року у Зарічному районному суді Сум обрали запобіжний захід головному архітектору Сумщини Володимиру Бикову — тримання під вартою з правом внесення застави. Суспільне дізналося, що нині посадовець вийшов під заставу.

5 березня 2024 року суд розглядатиме питання про відсторонення Володимира Бикова від виконання службових обов'язків.

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