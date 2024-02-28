З 1 лютого представники Харківської правозахисної групи запустили гарячу лінію щодо зниклих безвісти. На Харківщині юристи зареєстрували дані про 2252 зниклих безвісти цивільних. Завдяки їхній роботі вже вдалося розшукати та звільнити з російського полону двох людей, розповів Українському Радіо Харкова директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Як і чим правозахисники можуть допомогти у пошуку зниклих безвісти, хто ще опікується пошуком людей та які дані мають про перебування ідентифікованих людей — розмова з очільником правозахисної групи.

Зниклі безвісти друзі чи родичі. Куди звертатися та телефонувати

Чому виникла потреба у такому проєкті? Наскільки я знаю, ви з колегами й раніше займалися такою допомогою?

Займалися, але це не було систематично. Допомагали цій категорії жертв, окрім того, тим, кого катували, родинам загиблих цивільних, пораненим цивільним, заарештованими.

Кримінальних проваджень, де ми беремо участь як представники потерпілих, 1610 зараз. Серед цієї категорії 393 кримінальних провадження — це щодо зниклих безвісти цивільних на окупованих територіях і щодо військовополонених.

З якими категоріями зниклих ви працюєте?

Цей проєкт стосується цивільних осіб, які зникли безвісти або були заарештовані на окупованих територіях, і військовополонених, які перебувають під вартою в Росії або на окупованих територіях України невідомо де.

У нашій гарячій лінії, до речі, зашифрований день початку війни й цей рік, рік старту проєкту: 0 800 20 24 02.

Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб ми спробували розшукати місце перебування людини й тим самим пересвідчитися, що вона жива, як мінімум. Бо коли людина зникає безвісти й невідомо, де перебуває, то можна думати й погане, що її просто вбили вже, і такі випадки, до речі, бувають, на жаль.

Але якщо ми знаходимо підтвердження, скажімо, лист з якого-небудь російського органу влади, що людина перебуває в Росії, але не скажемо, де саме, то це вже повноцінна інформація, яка дає підстави сказати родині, що їхня близька людина жива і перебуває за ґратами в Росії. А далі вже починаємо шукати людину, де саме: в Росії чи на окупованих територіях України.

До вас треба звертатися після того, як правоохоронні органи зареєстрували таке звернення, але минув певний час і результату немає або відразу можна?

Можна відразу, якщо людина пропала безвісти. Втім це відбувається на окупованій території й звідти люди переважно бояться телефонувати нам, хоча деякі все ж таки телефонують звідти й розповідають про ці історії, щоб ми почали щось робити.

При цьому, якщо зник безвісти цивільний на окупованій території — треба звернутися з заявою про зникнення до Національної поліції. Там мають відкрити кримінальне провадження щодо зниклого і розпочати розшук, наскільки зможуть.

У чому особливості саме вашого підходу, роботи ХПГ у цьому напрямку? Бо є ще щонайменше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, є регіональний представник Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими має відділення у чотирьох регіонах. Є східний у Харкові, західний у Львові, центральний у Вінниці й південний у Миколаєві. Також є центральний офіс в Києві. Це державна установа, яка має відповідальність займатися військовополоненим.

Власне, вже доволі давно тривав певний спір щодо того, який саме держорган має опікуватися цивільними, які зникли безвісти. На цю роль претендувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, є ще Національне інформаційне бюро, яке веде реєстр зниклих. Крім того, є об'єднаний штаб в СБУ та Національна поліція.

Зниклих треба шукати й треба ставити питання на міжнародному рівні, що ці люди мають бути звільнені, ніяких підстав утримувати під вартою їх немає. При чому, якщо військовополонених все ж таки обмінюють і обміняли вже понад три тисячі, то цивільних майже не обмінюють.

Що ми робимо. По-перше, активно спілкуємось з тими, хто був звільнений, ми їх опитуємо про те, з ким вони разом сиділи, в яких установах і так далі. Це дає нову інформацію про людей, які перебувають за ґратами й ми порівнюємо цю інформацію з тим, що в нас є в базі, що вже знаємо, і таким чином знаходимо місце перебування людей щонайменше на певну дату, коли вони сиділи з тим, хто звільнений.

Другий спосіб — пошук в інтернеті, по фото у відкритих джерелах шукаємо, є такі програми, які дозволяють це робити. Часто буває, що знімають військовополонених, яких там вводять по місту, росіяни таке роблять, і наш працівник знаходить людей на цих відео по світлинах, які у нас є. Так визначаємо місце, де людина була і далі треба дивитися, які установи виконання покарань там є.

Третій спосіб — писати запити. Ми пишемо до 40 листів до Російської Федерації, до квазіорганів так званих "ДНР", "ЛНР", бо люди й там можуть бути. Є можливість електронного звернення і ми звертаємось, і нам навіть відповідають.

"Трибунал для Путіна" — база даних воєнних злочинів Росії

А ви свою базу "Трибунал для Путіна" збираєте з іншими колегами?

Збираємо. Це до питання, "чому це робимо". Ми вирішили цим займатися, тому що таких людей дуже багато. Тільки в нашій базі даних, яку ми ведемо, це ініціатива "Трибунал для Путіна", і там задокументовано 4342 зниклих безвісти особи станом на 28 лютого 2024 року. З них близько половини — Харківська область (2250). В Харківській області й більша частка зниклих дітей серед усіх задокументованих нами. Це насторожує, що так багато людей зникли безвісти, що серед них багато дітей теж саме в нашій області.

Цих людей треба розшукувати. Але біда в тому, що вони перебувають за ґратами абсолютно без будь-яких підстав, їм не висувають обвинувачення, не проводять слідчі дії, до них нікого не допускають, вони сидять в повній ізоляції від всіх інших.

Це взагалі страхіття, вибачте, як таке може бути у 21-му столітті, що людей тримають під вартою, деяких майже два роки, без будь-яких причин у жахливих умовах? Як це може бути? Чому вони туди взагалі потрапили, як? Це можуть бути ті, хто не прийшов фільтрацію, мабуть, тому що ми точно цього не знаємо. Крім того, люди, яких викрали на окупованій території, зниклі безвісти. В зоні ризику точно перебувають ті, хто брав участь в АТО або в ООС, на попередньому етапі війни, прикордонники й не тільки.

Місця перебування — це здебільшого Луганщина, Донеччина чи й Росія?

В Росії багато. Там люди сидять в слідчих ізоляторах, в колоніях, установах виконання покарань Брянської області, Ростовської, Воронезької, Курської, Білгородської. Багато де.

Скільки людей вдалося встановити, а можливо когось повернути саме завдяки вашій роботі?

Загалом ми давно вже з цим працюємо і нам вдалося звільнити двох людей. В листах з Росії нам підтверджували, де конкретно люди сидять, тобто перебування деяких людей ми встановили.

Серед людей, які проходили як зниклі, загинули небагато, хоч такі факти знаходили. Поки що у нашій базі даних з 4342 зниклих безвісти — восьмеро загинули, але це не означає, що всі живі, ми просто встановили, що восьмеро мертві, а може і більше загинули. Це треба далі дізнаватися, але все ж таки більшість живі.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube