У Полтаві готують приміщення центру для ветеранів та їхніх родин

У Полтаві орієнтовно наприкінці березня має запрацювати центр для ветеранів. У ньому надаватимуть, зокрема, консультації щодо оформлення документів, а згодом ― психологічну та реабілітаційну допомогу.
У Полтаві розпочали ремонт кімнат, де розташують центр для ветеранів. Це буде новий заклад, підпорядкований місцевій владі. Для роботи установи обрали приміщення колишнього центру надання адміністративних послуг, який діяв у Полтавській міській раді.
Це три кімнати, у яких працюватиме шестеро фахівців. Центром буде опікуватися комунальне підприємство, яке створили для роботи з ветеранами, розповів Суспільному виконувач обов'язків його керівника Артем Ліфрідов.
"Я думаю, що в кінці березня ми повинні відкритися. Ми підказуємо, які потрібно документи зібрати і саме куди звернутися. У нас є кабінет психолога, ми теж там починаємо ремонт. Буде у нас штатний психолог, а, дай бог, з наступного року вже будемо розширюватись і надавати повний спектр послуг", — сказав Артем Ліфрідов.
За словами Артема Ліфрідова, нині триває набір фахівців для роботи у центрі. Зарплатню вони отримуватимуть із бюджету громади, гроші на це уже передбачили.
"Ми отримали грант від Ради Європи, це близько 800 тисяч. Ви бачите, тут уже почався ремонт, будуть закуплені меблі, оргтехніка, навіть кавовий апарат. І сьогодні через проєкт ПРООН (Програма розвитку ООН ― ред.) ми отримуємо 15 тисяч доларів на закупку меблів і техніки теж для цього приміщення", — пояснив перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.
Як розповів Валерій Пархоменко, такий комунальний центр буде першим у громаді.
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