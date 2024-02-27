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У Полтаві готують приміщення центру для ветеранів та їхніх родин: що це та коли відкриють
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У Полтаві готують приміщення центру для ветеранів та їхніх родин: що це та коли відкриють

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У Полтаві орієнтовно наприкінці березня має запрацювати центр для ветеранів. У ньому надаватимуть, зокрема, консультації щодо оформлення документів, а згодом ― психологічну та реабілітаційну допомогу.

У Полтаві розпочали ремонт кімнат, де розташують центр для ветеранів. Це буде новий заклад, підпорядкований місцевій владі. Для роботи установи обрали приміщення колишнього центру надання адміністративних послуг, який діяв у Полтавській міській раді.

У Полтаві готують приміщення центру для ветеранів та їхніх родин
Приміщення, де буде центр для ветеранів та їхніх родин. Фото: Суспільне Полтава

Це три кімнати, у яких працюватиме шестеро фахівців. Центром буде опікуватися комунальне підприємство, яке створили для роботи з ветеранами, розповів Суспільному виконувач обов'язків його керівника Артем Ліфрідов.

У Полтаві буде центр для ветеранів та їхніх родин
Приміщення центру для ветеранів та їхніх родин, де триває ремонт. Фото: Суспільне Полтава

"Я думаю, що в кінці березня ми повинні відкритися. Ми підказуємо, які потрібно документи зібрати і саме куди звернутися. У нас є кабінет психолога, ми теж там починаємо ремонт. Буде у нас штатний психолог, а, дай бог, з наступного року вже будемо розширюватись і надавати повний спектр послуг", — сказав Артем Ліфрідов.

У Полтаві готують приміщення центру для ветеранів та їхніх родин
Для кого працюватиме ветеранський центр у Полтаві. Графіка: Суспільне Полтава

За словами Артема Ліфрідова, нині триває набір фахівців для роботи у центрі. Зарплатню вони отримуватимуть із бюджету громади, гроші на це уже передбачили.

У Полтаві створюють центр для ветеранів та їхніх родин
Малярні валики та кюветки. Фото: Суспільне Полтава

"Ми отримали грант від Ради Європи, це близько 800 тисяч. Ви бачите, тут уже почався ремонт, будуть закуплені меблі, оргтехніка, навіть кавовий апарат. І сьогодні через проєкт ПРООН (Програма розвитку ООН ― ред.) ми отримуємо 15 тисяч доларів на закупку меблів і техніки теж для цього приміщення", — пояснив перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.

Як розповів Валерій Пархоменко, такий комунальний центр буде першим у громаді.

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