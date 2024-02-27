Олеся Галдун наважилась зробити патріотичне татуювання під час окупації РФ Херсона. Зараз дівчина лишається у рідному місті та чекає на чоловіка з фронту.

Олеся Галдун під час захоплення Херсона російськими військовими у 2022 році була у рідному місті. Дівчина пригадує, як техніка РФ заходила у місто з боку Таврійського мікрорайону.

"Військова техніка окупантів їхала по мікрорайону, люди бігли в сховище, і тоді почали обстрілювати з танку", — каже херсонка.

Херсонка Олеся Галдун на подвір'ї будинку, лютий 2024 рік. Фото надала Олеся Галдун

Під час окупації Олеся долучалась до проукраїнських мітингів на площі Свободи, чекала на звільнення та їздила на дачу у Кринки на лівобережжі. Вона намагалась відволікатись малюванням: створювала ескізи свого майбутнього патріотичного татуювання. Тату зробила у вересні 2022 року у майстрині в Олешках, а коли вийшла із салону та хотіла їхати у Херсон — потрапила на перевірку до російських військових.

"Тоді в Олешках атакували готель "Колос". Окупанти сполошилися і вирішили на всіх переправах зробить патрулі. І тих, хто їх не влаштовував, відловлювали, дивилися документи, примушували задрати футболки. Я їхала в топіку, мене змусили підійняти топік, я це зробила і він якось прикрив тату – це мене врятувало, вони побачили просто квіточки", — пригадує херсонка.

Татуювання, яке зробила під час окупації Херсона Олеся Галдун, лютий 2024 рік. Фото надала Олеся Галдун

Магазин, у якому Олеся працювала продавчинею, закрили. Дівчина разом із чоловіком та його матір’ю виїхала на дачу у Кринки. Жили там до жовтня 2022 року. Потім вирішила повернутись до Херсона за теплими речами. Вибратись, розповідає, намагалась кілька разів. З Олешок до Херсона Олеся виїхала на останньому баркасі 30 жовтня.

Чоловік Олесі лишався на лівому березі до червня 2023 року. Після того, як російські військові підірвали Каховську ГЕС, повернувся до Херсона і пішов до військкомату. Зараз він продовжує воювати, а Олеся чекає на нього у рідному Херсоні. Після перемоги вони разом планують поїхати у Кринки та відбудувати знищену російськими військовими дачу.

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