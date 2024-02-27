НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Під час окупації їздила на дачу у Кринки та зробила патріотичне тату. Історія херсонки Олесі Галдун
ЛЮДИОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Під час окупації їздила на дачу у Кринки та зробила патріотичне тату. Історія херсонки Олесі Галдун

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Олеся Галдун наважилась зробити патріотичне татуювання під час окупації РФ Херсона. Зараз дівчина лишається у рідному місті та чекає на чоловіка з фронту.

Олеся Галдун під час захоплення Херсона російськими військовими у 2022 році була у рідному місті. Дівчина пригадує, як техніка РФ заходила у місто з боку Таврійського мікрорайону.

"Військова техніка окупантів їхала по мікрорайону, люди бігли в сховище, і тоді почали обстрілювати з танку", — каже херсонка.

Під час окупації їздила на дачу у Кринки та зробила патріотичне тату. Історія херсонки Олесі Галдун
Херсонка Олеся Галдун на подвір'ї будинку, лютий 2024 рік. Фото надала Олеся Галдун

Під час окупації Олеся долучалась до проукраїнських мітингів на площі Свободи, чекала на звільнення та їздила на дачу у Кринки на лівобережжі. Вона намагалась відволікатись малюванням: створювала ескізи свого майбутнього патріотичного татуювання. Тату зробила у вересні 2022 року у майстрині в Олешках, а коли вийшла із салону та хотіла їхати у Херсон — потрапила на перевірку до російських військових.

"Тоді в Олешках атакували готель "Колос". Окупанти сполошилися і вирішили на всіх переправах зробить патрулі. І тих, хто їх не влаштовував, відловлювали, дивилися документи, примушували задрати футболки. Я їхала в топіку, мене змусили підійняти топік, я це зробила і він якось прикрив тату – це мене врятувало, вони побачили просто квіточки", — пригадує херсонка.

Під час окупації їздила на дачу у Кринки та зробила патріотичне тату. Історія херсонки Олесі Галдун
Татуювання, яке зробила під час окупації Херсона Олеся Галдун, лютий 2024 рік. Фото надала Олеся Галдун

Магазин, у якому Олеся працювала продавчинею, закрили. Дівчина разом із чоловіком та його матір’ю виїхала на дачу у Кринки. Жили там до жовтня 2022 року. Потім вирішила повернутись до Херсона за теплими речами. Вибратись, розповідає, намагалась кілька разів. З Олешок до Херсона Олеся виїхала на останньому баркасі 30 жовтня.

Чоловік Олесі лишався на лівому березі до червня 2023 року. Після того, як російські військові підірвали Каховську ГЕС, повернувся до Херсона і пішов до військкомату. Зараз він продовжує воювати, а Олеся чекає на нього у рідному Херсоні. Після перемоги вони разом планують поїхати у Кринки та відбудувати знищену російськими військовими дачу.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка внаслідок атаки РФ 23 лютого
&quot;Я тут заради своєї сім'ї&quot;: історія оборонця з Вінниччини
"Я тут заради своєї сім'ї": історія оборонця з Вінниччини
&quot;Ми чекаємо&quot;: у Миколаєві рідні військовополонених вийшли на акцію-нагадування
"Ми чекаємо": у Миколаєві рідні військовополонених вийшли на акцію-нагадування
Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: історія бійця миколаївської бригади
Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: історія бійця миколаївської бригади
На початок