Заступники голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації оприлюднили декларації за 2023 рік.
Скільки заробили та що придбали торік — у матеріалі Суспільного.
Що задекларувала Людмила Сірко у 2023
Серед заступників голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації найпершою подала декларацію Людмила Сірко 23 лютого 2024 року.
Відповідно до документа Людмила Сірко отримала 699 тисяч 906 гривень зарплати в обласній військовій адміністрації. Її чоловік Володимир Сірко заробив 151 тисячу 342 гривні в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості, 256 тисяч 330 гривень — у департаменті агропромислового розвитку ОВА, 250 гривень — від профспілки головного управління агропромислового розвитку ОВА, 43 тисячі 59 гривень — проценти у "Першому українському міжнародному банку" та 2 тисячі 712 гривень — відсотки в "Райффайзен Банку".
У 2023 році Людмила Сірко зберігала 35 тисяч гривень у "ПриватБанку", її чоловік — 369 тисяч 240 гривень у "Першому українському міжнародному банку", 5 тисяч 877 гривень — у "ПриватБанку", 1 тисяча 565 гривень та 11 тисяч 550 доларів — у "Райффайзен Банку".
Що задекларував Вадим Созоник у 2023
Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Вадим Созоник оприлюднив декларацію за 2023 рік 25 березня.
У 2023 році він отримав 602 тисячі 233 гривні зарплати в Івано-Франківській ОВА. Його дружина Тетяна Созоник — 106 тисяч 816 гривень в "Івано-Франківськгазі".
Вадим Созоник тримав готівкою 17 тисяч доларів та 150 тисяч гривень. Його дружина — 10 тисяч доларів.
Що задекларував Богдан Футерко у 2023
Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко оприлюднив декларацію за 2023 рік 29 березня.
У 2023 році він заробив 581 тисячу 858 гривень в Івано-Франківській ОВА. Торік Богдан Футерко зберігав 15 тисяч 608 гривень у "ПриватБанку".
Що задекларував Віталій Ільчишин у 2023
Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин подав декларацію за 2023 рік 30 березня.
19 квітня 2023 року він набув право власності на апартаменти у селі Поляниця, поблизу Буковеля, площею 36,2 м² за 247 тисяч 427 гривень.
Віталій Ільчишин у 2023 році заробив майже 1,5 мільйона гривень:
- 290 тисяч 883 гривні — пенсія;
- 37 гривень — накопичення у "Скарбничці" "ПриватБанку";
- 1 тисяча 376 гривень — відсотки в "Ощадбанку";
- 706 тисяч 366 гривень — зарплата в Івано-Франківській ОВА;
- 21 тисяча 928 гривень — зарплата в Одеській юридичній академії;
- 384 тисячі 808 гривень — дохід від відчуження нерухомого майна.
Віталій Ільчишин тримав готівкою 277 тисяч 381 гривню, а також 808 тисяч 858 гривень — у "ПриватБанку", 359 тисяч 95 гривень — в "Ощадбанку" та 17 тисяч 652 гривні — в банку "Південний".
З деклараціями заступників голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації за 2022 рік можна ознайомитися за посиланням.
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