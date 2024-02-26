Що робити з відходами, які утворилися внаслідок бойових дій на Чернігівщині та чи має область відповідні можливості для зберігання та утилізації сміття?

Про це та реалізацію проєкту з управління відходами, які утворилися внаслідок бойових дій, розповіла гостя програми "Праймвечір. Акценти" на "Українському Радіо Чернігів", директорка департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Наталія Грудницька. Далі з її слів.

В яких громадах реалізовуватимуть проєкт

Проєкт планують реалізувати на території п'яти громад Чернігівщини: Киїнської, Киселівської, Новобілоуської, Чернігівської та Іванівської. На чотирьох з них проводять роботи, окрім Чернігівської громади. Чернігівська міська рада повинна надати земельну ділянку, на якій будуть зберігатись ці відходи, але наразі це проблемне питання не вирішили. На решті чотирьох громад роботи тривають.

Алгоритм роботи проєкту

27 вересня 2022 року постанова Кабінету Міністрів №1073 затвердила порядок поводження з відходами, які утворилися внаслідок пошкодження будівель і споруд під час воєнних дій. До цього порядку передбачено, що в умовах воєнного стану та через 90 днів після його припинення або скасування, всі відходи від пошкоджених споруд повинні зберігатися у спеціально відведених місцях, у випадку, якщо місцеві сміттєзвалища перевищили свої потужності. Якщо вже чинна територія, яка відведена для зберігання сміття, має відповідні потужності, то відходи війни будуть зберігати там.

Місця для збереження відходів визначають громади, але кінцеве рішення про їх утворення узгоджує ОВА. На Чернігівщині наразі три місця, куди вивозять відходи війни.

Що таке відходи війни

В основному це — залишки об'єктів інфраструктури, житлових будинків, навчальних закладів. Тобто до уваги беруться саме будівельні матеріали: цегла, цемент, шифер, глина тощо. Але через проблему з визначенням морфології матеріалів, їх важко сортувати.

Чи ведеться облік утилізованих та збережених відходів на державному рівні

Департаментом громад узагальнюється інформація про кількість сміття. Наразі в Чернігівській області зафіксовано 14 тисяч тонн відходів. Проте ця цифра не є фінальною, і не є точною. Адже вимірювання обсягу визначається суто візуально. Також варто враховувати, що відповідний облік не ведуть на прикордонних територіях, які постійно перебувають під обстрілом.

Чи можна використовувати демонтовані відходи в майбутньому

Оскільки вищезгадану постанову Кабінету Міністрів затвердили через пів року після деокупації Чернігівської області, то досвід громад у використанні відходів війни є. Насамперед часто місцеві на свій розсуд використовували відходи, щоб засипати ними ґрунтові дороги. На державному рівні опрацьовується каталог будівельних матеріалів, які перероблені з відходів від руйнувань. Також проходить обговорення з іноземними партнерами стосовно будування сміттєпереробних заводів в області.

За офіційними даними державної екологічної інспекції в Чернігівській області, збитки для екології внаслідок повномасштабного вторгнення вже складають понад 23 мільярди гривень.

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