Семирічна Олександра Шабалтій з Донеччини — рекордсменка: встановила національний рекорд України — найменша акробатка, яка виконує вис на пальцях ніг. Дівчинка почала займатися спортом у Дніпрі після евакуації з Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення.

Олександра встановила рекорд України у грудні минулого року. Вона — "Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на пальцях ніг".

Фото з особистого архіву Валерії Шабалтій

Мати Олександри — Валерія розповідає: народилася донька у Покровську, згодом родина переїхала до Маріуполя. Звідти на початку повномасштабного вторгнення тікали вдвох з донькою.

Дівчинка займається в спортивно-цирковій школі з вересня 2022 року.

"У Дніпрі нам подарували квиток на циркову виставу і так ми познайомились з цирковим мистецтвом. Донька спостерігала, як виступають повітряні акробати та сказала: "Мама, я теж так хочу навчитись", — згадує мама.

Мати Олександри — Валерія Шабалтій, Дніпро. Кадр з відео Суспільне Донбас

Валерія розповідає, рекорд встановлювати не планували. Про унікальність трюку Олександри дізналися випадково.

"Коли Олександра вперше виступала на ланцюгах, мені повідомили, що вона дуже маленька і виконує надскладний трюк, як для дитини цього віку. Для того, щоб це перевірити я написала до Національного реєстру і надіслала відео з цього виступу. Вони розбирали цей виступ на частини та сказали, що саме цей трюк — вис на пальцях ніг, може бути зареєстрований, тому що такого ще в Україні не було", — розповідає Валерія.

Фото з особистого архіву Валерії Шабалтій

"Я тренуюся на ланцюгах, на кільці, на пілоні. Хотіла б стати чемпіонкою, поїхати за кордон, щоб там виступати", — розповіла семирічна акробатка.

Вона взяла участь у дев'яти спортивних змаганнях, займала призові місця.

"Цей вид спорту дуже травматичний, тренер за цим дуже слідкує. Доньці дуже подобається, він різноманітний, кожен раз щось новеньке, щось удосконалює, навчається. Взагалі цей вид спорту дуже важкий, і неможливо маленьку дитину щось примусити робити. Це тільки її бажання, жага до цього", — розказує про захоплення дитини мама.

Семирічна повітряна гімнастка Олександра Шабалтій, Дніпро. Фото з особистого архіву Валерії Шабалтій

Тренує рекордсменку тренерка — також Олександра. На тиждень дівчинка має два індивідуальні заняття та групові.

"Цей трюк ми місяці два тренували, якщо не більше. Раз за разом, спочатку складно, але згодом все виходило. Бо трюк насправді складний і не кожна дитина може це виконати", — поділилась тренерка Олександра Рибалкіна.

Тренерка Олександра Рибалкіна, Дніпро. Кадр з відео Суспільне Донбас

Нині Олександра з тренеркою готують новий номер — на пілоні. В планах — підвищувати спортивну категорію, додає тренерка.

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