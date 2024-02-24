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На Сумщині помер суддя міжнародної категорії з шахів Сергій Полєсський
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На Сумщині помер суддя міжнародної категорії з шахів Сергій Полєсський

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На Сумщині помер суддя міжнародної категорії з шахів Сергій Полєсський
Фото: Суспільне Суми

24 лютого на Сумщині після важкої хвороби пішов з життя Сергій Полєсський, суддя міжнародної категорії з шахів.

Про це повідомила голова Федерації шахів Сумської області Алла Синиціна.

"Він був завжди чесним та принциповим", – написала голова Федерації шахів Сумської області Алла Синиціна, яка дружила з ним понад 20 років.

Сергій працював тренером відділу туризму, спорту та фізичного розвитку Палацу дітей та юнацтва. Працював арбітром на Чемпіонаті світу з бліцу, Всесвітній шаховій Олімпіаді, Чемпіонатах України та інших змаганнях різного рівня.

На Сумщині помер суддя міжнародної категорії з шахів Сергій Полєсський
Фото: Суспільне Суми

У 2002 році він створив разом з друзями-колегами федерацію шахів міста Суми, яку і очолив, як президент. Започаткував курси для суддів, перед повномасштабною війною, приймав іспити у представників Краснопілля.

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