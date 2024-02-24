На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ в районі Роботиного.

Про це сьогодні, 24 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, зазначають, що російські війська з авіації, артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Запорізької області:

"Завдали авіаційних ударів в районі Малої Токмачки та Роботиного, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів: Полтавка, Малинівка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки", — йдеться в повідомленні.

Суспільне повідомляло, що 24 лютого, армія РФ обстріляла прифронтове Гуляйполе. Внаслідок цього жінка загинула, чоловік дістав поранення.

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