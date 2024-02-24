В Ужгороді 24 лютого провели турнір з американського футболу, присвячений полеглому на війні гравцеві клубу "Lumberjacks" — "Ужгородські лісоруби" Данилу Богуславському.

Про це на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook. Турнір ініціювали рідні та друзі у пам'ять про полеглого захисника.

Ужгородська міська рада/Facebook

"Кубок Богуславського" пройшов на стадіоні "Авангард". Змагалися команди "Ужгородські лісоруби", "Львівські леви", "Вінницькі Вовки", "Здолбунівські орли".

Ужгородська міська рада/Facebook

"Триразовий чемпіон України з американського футболу у складі клубу "Ужгородські лісоруби" Данило Богуславський із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно вступив до лав ЗСУ. Служив у 128-й бригаді стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 16 жовтня 2022 року на полі бою під час визволення Херсонщини", — йдеться в повідомленні.

Ужгородська міська рада/Facebook

Данилові Богуславському посмертно присвоєно звання "Почесний громадянин Ужгорода".

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