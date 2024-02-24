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Гроші передадуть для військових: в Ужгороді організували акцію "Фото з Патріотичним Янголом"
БлагодійністьФотографіяВІЙНАРегіони

Гроші передадуть для військових: в Ужгороді організували акцію "Фото з Патріотичним Янголом"

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Акцію "Фото з Патріотичним Янголом" організували в Ужгороді представники громадської організації "Творчі Волонтери Ужгород" до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На площі Театральній волонтерка зі скринею за довільний внесок фотографувалася з охочими долучитися до акції. Зібрані гроші передадуть волонтеру Андрію Любці на купівлю автомобіля для військових.

Павло Лупачов приїхав в Ужгород з Київської області. Хлопець долучився до акції.

"Я сюди приїхав на вихідні. Я тут з сестрами та дівчиною. Ми собі вирішили такі вихідні зробити. Я побачив, що пані збирає на ЗСУ, а в мене брат покійний теж військовий, тому ми вирішили підтримати це. Потрібно і нам допомагати, щоб пришвидшувати перемогу", — сказав Павло.

Акція "Фото з Патріотичним Янголом" в Ужгороді
Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

Акцію "Фото з Патріотичним Янголом" організували представники громадської організації "Творчі Волонтери Ужгород" до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це Суспільному розповіла волонтерка Мар’яна Жорж.

"Я ходжу і за фото мені кидають гроші. Довільний донат. Будь-який донат — гривня, дві. Ми проводимо майже щовихідних такі акції. Наразі збираємо на автомобіль. Гроші передамо Андрію Любці", — розповіла волонтерка.

За словами Мар’яни Жорж, цю акцію в Ужгороді проведуть і 25 лютого.

В Ужгороді організували акцію "Фото з Патріотичним Янголом"
Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

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