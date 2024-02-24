Близько 15-ї години 24 лютого водій Opel наїхав на жінку в провулку Селецькому та поїхав з місця аварії. Згодом чоловіка затримали на вулиці Великій Бердичівській у Житомирі патрульні поліцейські.
Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці патрульної поліції Житомирської області.
"Орієнтування з описом автомобіля отримали всі екіпажі міста. Невдовзі на вулиці Великій Бердичівській поліцейські виявили та затримали транспортний засіб, що підпадав під опис. Під час спілкування з водієм, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп'яніння у медичному закладі. Результат — 2,26 проміле алкоголю, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму", — йдеться у повідомленні.
Результат огляду водія на визначення стану сп'яніння. Фото: Патрульна поліція Житомирської області
Водія Opel патрульні передали слідчим для з'ясування обставин пригоди. Жінку медики госпіталізували до лікарні.
У Житомирі патрульні затримали нетверезого водія, який збив жінку та поїхав з місця аварії. Фото: Патрульна поліція Житомирської області