НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Житомирі патрульні затримали нетверезого водія, який збив жінку та поїхав з місця аварії
ДТПРегіони

У Житомирі патрульні затримали нетверезого водія, який збив жінку та поїхав з місця аварії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП, Аварія, Поліція, Житомир
Фото автомобіля, водій якого збив жінку в Житомирі. Фото: Патрульна поліція Житомирської області

Близько 15-ї години 24 лютого водій Opel наїхав на жінку в провулку Селецькому та поїхав з місця аварії. Згодом чоловіка затримали на вулиці Великій Бердичівській у Житомирі патрульні поліцейські.

Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці патрульної поліції Житомирської області.

"Орієнтування з описом автомобіля отримали всі екіпажі міста. Невдовзі на вулиці Великій Бердичівській поліцейські виявили та затримали транспортний засіб, що підпадав під опис. Під час спілкування з водієм, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп'яніння у медичному закладі. Результат — 2,26 проміле алкоголю, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму", — йдеться у повідомленні.

Аварія, ДТП, Житомир
Результат огляду водія на визначення стану сп'яніння. Фото: Патрульна поліція Житомирської області

Водія Opel патрульні передали слідчим для з'ясування обставин пригоди. Жінку медики госпіталізували до лікарні.

Аварія, ДТП, Житомир
У Житомирі патрульні затримали нетверезого водія, який збив жінку та поїхав з місця аварії. Фото: Патрульна поліція Житомирської області

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода й втік: пішохід загинув
На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода й втік: пішохід загинув
Внаслідок ДТП на Львівщині двоє людей загинуло, а шестеро отримали травми
Внаслідок ДТП на Львівщині двоє людей загинуло, а шестеро отримали травми
Місце аварії у селі Підгайці на Волині
Розшукують водія, який збив 45-річну жінку на переході поблизу Луцька
На Івано-Франківщині в ДТП травмувалася перехожа
На Івано-Франківщині в ДТП травмувалася перехожа
На початок