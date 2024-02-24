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Вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, затримали прикордонники за добу
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Вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, затримали прикордонники за добу

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Вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, затримали прикордонники за добу
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

Закарпатські прикордонники впродовж доби, 23 лютого, затримали вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією ДПСУ, трьох чоловіків зафіксувала фотопастка.

"Затримали невідомих під час подолання ними загороджувального паркану. Вони виявилися жителями Закарпаття. Інших двох чоловіків затримали у ході проведення перевірочних заходів. Двоє 20-річних хлопців з Дніпропетровської області наважилися на "подорож" за кордон через гірську та лісисту ділянку. У країнах ЄС вони сподівалися знайти кращі умови життя", — йдеться в повідомленні.

Ще одного чоловіка затримали за допомогою сповіщення сигналізації. Прикордонники помітили, що колючий дріт загороджувального паркану порізаний, а сліди ведуть у бік Словаччини.

"Згодом правоохоронці виявили юнака. Той побачив військових і почав від них втікати, не реагуючи на їх неодноразові вимоги зупинитися. Незнайомця наздогнали за кількасот метрів від кордону. Він виявився 21-річним жителем Вінниччини", — повідомили в ДПСУ.

За інформацією відомства, ще двох чоловіків виявили у пунктах пропуску "Ужгород" та "Малий Березний". Обидва надали підроблені довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов’язаного.

Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи та склали на них адмінпротоколи. Також до поліції надіслали повідомлення з приводу підроблення документів.

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