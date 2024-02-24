У Черкасах на Соборній площі влаштували перфоманс присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення та боротьбі українців за незалежність.

Хвилиною памʼяті вшанували полеглих за Україну та запалили свічки памʼяті, які виклали на площі, утворивши дату початку повномасштабного вторгнення Росія в Україну. Про це повідомила кореспондентка Сусіпільного Анастасія Столбова з місця події.

Сам перфоманс — інсценізація теперішніх подій в Україні:

"Він казав, що любить мене...

На жаль, я цього не памʼятаю.

Проте мама мені дуже багато розповідала про нього

Він мужньо захищав нас, та не повернувся...

Як і багато інших..."

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Перфоманс організований під час акції — візуалізація того, що відбувається нині в Україні, вважає одна з присутніх на площі, черкащанка Поліна Фарисей:

"Це важливо пам'ятати. Заради чого ми тут збираємося. Ми завдячуємо захисникам за те, що ми можемо збиратися разом і що живемо. Ми мусимо показати нашу єдність", — додала Поліна.

Ми українці, нам цей день важливий і назавжди в памʼяті, вважає волонтерка підрозділу "Люті бджілки" Людмила Коваленко:

"Ми прокинулися під звуки вибухів та тривоги. Ми обʼєдналися і маємо триматися разом, аби перемогти. Наша Черкащина обʼєдналася з першого дня. Наприклад, у нашому навчальному закладі два роки тому директор Сергій Воронов створив хаб з допомоги переселенцям та військовим. Зараз він захищає нашу країну на сході, а ми — підрозділ "Люті Бджілки" продовжуємо його справу — допомагаємо. Ми хочемо приділити увагу військовим, тим, хто отримав поранення захищаючи нашу державу. Тому ми щочетверга возимо обіди нашим захисникам у лікарні".

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Аби привернути увагу людей до тих, хто нині перебуває в полоні, на площу прийшли рідні та знайомі захисників. Серед них — Валерія. Розповіла, що не може бути осторонь та щораз підтримує родини військовополонених:

"Ми маємо нагадувати суспільству, що ті, хто потрапив в полон має повернутися додому. Полон — це не опція збереження життя. Відтак люди повинні виходити і підтримувати тих, хто чекає рідних з полону".

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Рівно сьогодні та дата, котру українці будуть памʼятати протягом століть, додав керівник ОВА Ігор Табурець:

"Сьогодні два роки, як ми згадуємо перші бомбардування та день обʼєднання українців. Коли ми всі стали разом пліч-о-пліч, коли стали на захист ті, хто не знав як це робити, але відчував необхідність. У перші дні ми визначалися, як нам діяти, аби захистити наші міста. Вже минає два роки повномасштабного захисту, минає 10 років, як Росія намагається захопити владу над Україною. Нам потрібно нині по максимуму обʼєднатися та стати на захист, стати до лав ЗСУ".

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

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