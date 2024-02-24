У першому кварталі 2024 року на Тернопільщині сформують ще дві місцеві пожежні команди. Про це на брифінгу повідомив начальник головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

За його словами, відкрити ці дві пожежні команди планують спільно з територіальними громадами. Де саме їх сформують Віктор Маслей поки не сказав.

"Є 25 підрозділів ДСНС. Це рятувальники, які реагують на пожежі. Ще є спеціалізовані підрозділи радіо-хімічно-біологічного захисту, водолазних робіт, гірські рятувальники, кінологи, водолази, хіміки, медики, психологи".

Також Віктор Маслей розповів, скільки часу мають рятувальники, аби прибути на місце виклику.

"Кабінетом Міністрів зроблено відповідні розрахунки часу прибуття підрозділу за викликом. У сільській місцевості — це до 20 хвилин. Завдяки нашій мережі, плюс додатковій мережі місцевих пожежних команд, ми вкладаємося в ці нормативи, вчасно прибуваємо на виклики, навіть, можна сказати, швидше, ніж це визначено нормативами. Поки що цього достатньо. Але розрахунки покриття нашої області ми ще зробили. Ми бачимо, що ще приблизно 30 підрозділів місцевих пожежних команд нам потрібно на території області, щоб повністю накрити всю область. І ми над цим працюємо".

Нагадаємо, двох працівників пожежно-рятувальної служби Тернопільщини, яких підозрюють в отриманні "відкатів", звільнили з ДСНС.