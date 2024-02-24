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Менеджери, продавці, слюсарі та охоронці. Яких спеціалістів потребують компанії Дніпра
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Менеджери, продавці, слюсарі та охоронці. Яких спеціалістів потребують компанії Дніпра

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магазин, супермаркет, Дніпро
Супермаркет у Дніпрі. Фото: Міська рада Дніпра

60 відсотків вимушених переселенців, які переїхали до Дніпра, мають роботу. Нині підприємства міста запрошують на роботу менеджерів, продавців-консультантів, ревізорів.

Про це повідомляють на сайті міської ради Дніпра.

Людмила Юдіна з міста Рубіжне, що на Луганщині потрапила до Дніпра у квітні 2022 року. Тут знайшла роботу в одному із мережевих супермаркетів.

"Я деякий час не працювала, адже думала, що повернусь до рідного Рубіжного. Там працювала у газорозподільчій компанії. Але після того, як росіяни знищили містечко, зрозуміла, треба починати наново життя тут. Проходила повз цей супермаркет. Побачила: сюди шукають співробітників", — розповідає Людмила.

Менеджери, продавці, слюсарі та охоронці. Яких спеціалістів потребують компанії Дніпра
Продавчиня у супермаркеті Дніпра. Фото: Міськрада Дніпра

На роботу у мережу супермаркетів запрошують менеджерів з торгового маркетингу, продавців-консультантів, старших ревізорів, провідних інспекторів з кадрів, бухгалтерів, приймальників товарів, охоронців.

Не вистачає кваліфікованих працівників і на одному з заводів Дніпра. Рівень зарплат на підприємстві від 15 до 45 тисяч гривень у вузькопрофільних спеціалістів.

"Нам потрібні такі працівники: налагоджувач верстатів та маніпуляторів з програмним керуванням, оператор верстатів з ПК, токарі, слюсарі-ремонтники. Дуже потрібні інженери-технологи та інженери-конструктори. Ми навчаємо, надаємо практику й студентам коледжів. Надаємо працевлаштування й ВПО", — розповіла начальниця з набору персоналу Тетяна Ханцель.

Менеджери, продавці, слюсарі та охоронці. Яких спеціалістів потребують компанії Дніпра
Підприємтсво Дніпра. Фото: Міськрада Дніпра

У Дніпрі Інспекція з питань праці та зайнятості населення разом з найактивнішими роботодавцями міста з перших місяців війни проводила зустрічі, аби переселенці могли знайти собі роботу.

"Інспекція з питань праці та зайнятості активно співпрацює з усіма найбільшими роботодавцями Дніпра у питанні працевлаштування безробітних у місті. На 2024 рік у місті мають офіційну роботу понад пів мільйона людей, але потреба у спеціалістах є й нині", — розповіла очільниця Інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради Дніпра Тетяна Янушкевич.

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