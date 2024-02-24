У Черкасах 24 лютого 2024 року, до другої річниці повномасштабного вторгнення, встановили інсталяцію-нагадування.

Інсталяцію зі світлинами та інформацією про наслідки російської збройної агресії на Черкащині розташували у сквері Юність, повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Столбова з місця події.

Світлини та підписи до них показують наслідки російської збройної агресії, боротьбу черкащан проти окупації, допомогу захисникам тощо.

Під світлинами розташовані таблички з QR-кодами, перейшовши за якими можна подивитися невеликий документальний ролик про Черкаси та боротьбу за незалежність та на карту фактів, де фіксують злочини Росії.

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Враженнями від побаченої інсталяції поділилася пані Людмила з Черкас:

"Це хороший спосіб нагадати людям, що зараз не час радіти. Я буду гуляти тут зі своєю онучкою і ми будемо разом читати. Мій зять зараз захищає країну, він хоче, аби наші діти та внуки жили щасливо".

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Черкащанин пан Дмитро висловив свою думку:

"Сподіваюся, що гроші, за які зробили це (інсталяцію - ред.) були грантові чи благодійників закордонних. Зараз гроші потрібно витрачати на оборону. Потрібно допомагати нашим військовим. Я, аби міг, теж пішов на війну. Але так склалося, що можу лише допомагати і всіх прошу також допомагати хто чим може — грошима чи справою. Потрібно триматися та стати разом усім".

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

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