Зеленський нагородив оборонців аеропорту "Антонов" в Гостомелі

Президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців, які брали участь в обороні аеропорту "Антонов" в Гостомелі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Церемонія відбулась на території самого аеропорту "Антонов" на Київщині. У ній також взяли участь прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії та президентка Єврокомісії, які прибули до Києва 24 лютого.

"У Гостомелі Путін хотів виграти битву за Київ. І саме тут він зазнав першої й фундаментальної поразки. Коли наші воїни знищили десант російських убивць і не дали Росії створити тут її плацдарм, світ побачив найголовніше. Побачив, що будь-яке зло може бути розбитим", — сказав президент Зеленський.

Також він подякував усім друзям і партнерам України за підтримку, українським воїнам і мільйонам звичайних людей, які долучилися до захисту країни.