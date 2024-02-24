НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський нагородив оборонців аеропорту "Антонов" в Гостомелі
ЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуПРЕЗИДЕНТЗСУРегіони

Зеленський нагородив оборонців аеропорту "Антонов" в Гостомелі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський вручає нагороди військовим в Гостомелі на Київщині, 24 лютого 2024 року. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців, які брали участь в обороні аеропорту "Антонов" в Гостомелі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Церемонія відбулась на території самого аеропорту "Антонов" на Київщині. У ній також взяли участь прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії та президентка Єврокомісії, які прибули до Києва 24 лютого.

"У Гостомелі Путін хотів виграти битву за Київ. І саме тут він зазнав першої й фундаментальної поразки. Коли наші воїни знищили десант російських убивць і не дали Росії створити тут її плацдарм, світ побачив найголовніше. Побачив, що будь-яке зло може бути розбитим", — сказав президент Зеленський.

Також він подякував усім друзям і партнерам України за підтримку, українським воїнам і мільйонам звичайних людей, які долучилися до захисту країни.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Швеція
Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції і обговорив спільне виробництво зброї
ЗСУ
Зеленський разом із головою ЄК і прем'єрами Італії, Канади та Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників України
Зеленський у Гостомелі: "До слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах"
Зеленський у Гостомелі: "До слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах"
На початок