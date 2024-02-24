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Квіткове відродження: як квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
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Квіткове відродження: як квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни

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У Миколаєві з 22-го до 24-го лютого тривала виставка квітів. Її відвідали понад 200 людей, які приходили, аби подивитися на квіти або поповнити власну колекцію. Під час повномасштабного вторгнення місто 12 квітня 2022 року через пошкодження водоводу російськими військами залишився без централізованого водопостачання, тому доглядати за квітами клубу "Південна фіалка" стало складніше. Квіткарі втратили власні колекції, втім у 2024 році їм вдалося відродити понад 200 сортів фіалок.

Про те, як місцеві флористи відновлювали процес вирощування різновидів фіалок та кактусів дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Людям хочеться чогось гарного. Відновити колекції, або хоча б просто додому принести якусь гарну рослину, яка буде радувати.

Квіткове відродження: як місцеві квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
Фіалка. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Представниця клубу "Південна фіалка" Олена Колесніченко — одна з тих чия колекція власних квітів була втрачена, через припинення водопостачання у квітні 2022 року.

Квіткове відродження: як місцеві квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
Квіти представлені на виставці. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Зі слів представниці клубу, фіалка у відношенні до води дуже примхлива. Навіть та вода, яка є зараз як питна, для неї не підходить, її треба кип’ятити.

"Колекції нема, майже все ми втратили. І мені написала жінка з Нової Одеси, Таня, вона сказала: "Я вам хочу подарувати фіалки". Я їй пишу: "У нас нема води, у нас все погано!" Вона дала перших діточок фіалок, ми їх з Катериною Євгенівною поділили навпіл, поставили на пусті стелажі, подивилися, і мені наступного дня дзвонить Катерина Євгенівна й каже: "Я не можу дивитися, стелажі пусті, стоїть 5 діток, треба щось робити", — говорить Олена Колесніченко.

Квіткове відродження: як місцеві квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
Представниця клубу "Південна фіалка" Олена Колесніченко. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

За словами Олени, жінки почали писати квітникарям по всій Україні.

"Дуже багато відгукнулося, прислали нам листочки на вирощування, от ми й витратили понад рік для того, щоб хоч трошки відновити колекцію", — розповідає жінка.

Квіткове відродження: як місцеві квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
Виставка квітів. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Наталя відвідує квіткову виставку щороку, востаннє була у 2021 році. Купує жінка ті сорти фіалок, яких ще не має у власній колекції.

"У мене вдома дуже багато фіалок – 70 сортів, я замовляю через інтернет, але сюди завжди приходжу, тому що я все одно повинна щось взяти. Іноді такий буває сорт, що танцюю з бубном біля нього, щоб він цвів, а так просто люблю і все. І вони квітнуть", — говорить Наталя.

Квіткове відродження: як місцеві квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
Місцева жителька Наталя. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Сергій — колекціонер кактусів, вирощує їх все життя. Чоловік говорить, що цей різновид квітів росте на півдні, адже тут є всі необхідні умови.

"На виставці представлено десь біля сотні видів. Це така, невеличка доля цих рослин. Мені, наприклад, вони допомагали все життя, вони знімають стрес, навіть на них дивишся і ти забуваєш про все — про свою роботу, про якогось злого начальника, про гроші. І це стало більш актуально у наші важкі часи", — розповідає Сергій.

Квіткове відродження: як місцеві квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
Кактуси. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Місцева жителька Марія каже, любить кактуси та вирішила збільшити колекцію.

"У мене вдома дуже багато кактусів, мабуть, штук 40. Іноді деякі цвітуть, але не всі", — говорить Марія.

Квіткове відродження: як місцеві квіткарі Миколаєва відновлюють свої колекції під час війни
Кактуси. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

На виставці представили понад 200 колекційних рослин. Зі слів Олени Колесніченко, наступну виставку квітів планують організувати у травні.

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