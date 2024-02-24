НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Штормове попередження на 24 лютого: в Одесі очікується посилення вітру
ПОГОДАРегіони

Штормове попередження на 24 лютого: в Одесі очікується посилення вітру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Штормове попередження на 24 лютого: в Одесі очікується посилення вітру
Шторм. Ілюстративне фото: pexels

В Одесі та області оголосили штормове попередження. Протягом доби 24 лютого очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Про це попередили в Одеській міській раді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

З 20:00 23 лютого до 20:00 24 лютого в Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7°C тепла, вдень 8-10° C тепла.

В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 8-13°C тепла, місцями до 16° C тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Через погіршення погодних умов одеська мерія просить одеситів та гостей міста максимально обмежити переміщення та поїздки. А також не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.

Додатково у міськраді нагадали, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому перебувати у пляжній зоні небезпечно.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Пориви вітру та без опадів: погода у Донецькій області 25 та 26 лютого
Пориви вітру та без опадів: погода у Донецькій області 25 та 26 лютого
Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 лютого
Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 лютого
Погода на 24 та 25 лютого 2024: що буде у Полтаві та області
Хмарність та пориви вітру: прогноз погоди на вихідні на Полтавщині
&quot;Жовте&quot; попередження: на Черкащині прогнозують штормовий вітер
"Жовте" попередження: на Черкащині прогнозують штормовий вітер
На початок