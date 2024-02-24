Штормове попередження на 24 лютого: в Одесі очікується посилення вітру

В Одесі та області оголосили штормове попередження. Протягом доби 24 лютого очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Про це попередили в Одеській міській раді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

З 20:00 23 лютого до 20:00 24 лютого в Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7°C тепла, вдень 8-10° C тепла.

В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 8-13°C тепла, місцями до 16° C тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Через погіршення погодних умов одеська мерія просить одеситів та гостей міста максимально обмежити переміщення та поїздки. А також не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.

Додатково у міськраді нагадали, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому перебувати у пляжній зоні небезпечно.

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