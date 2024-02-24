У п'яти громадах Криворізького району діє проєкт "Шкільний офіцер поліції". Правоохоронці забезпечують пропускний режим, супроводжують дітей в укриття, проводять уроки безпеки. Це пілотний проєкт, який триватиме до кінця навчального року.
Як працює шкільний офіцер у Глеюватській громаді та що кажуть учні – читайте у матеріалі Суспільного.
Шкільний офіцер безпеки Андрій Кагдін місяць працює в навчальному закладі Глеюватської громади. Поліцейський оглядає приміщення та йде на контрольно-пропускний пункт. Перший тиждень роботи, говорить Андрій Кагдін, діти його сприймали насторожливо, зараз – звикли.
"Є діти, які полюбляють обійматися, я не проти, головне, щоб вони були щасливі та почувалися в безпеці", – каже офіцер освітньої безпеки.
"Працівник поліції, який знаходиться в шкільному закладі, він не є охоронником, він є командою цього освітнього процесу, допомагає учителям, до нього можуть звернутися діти з якимось проханням, якщо у них щось трапилося, це повинна бути довірена особа", – розповів начальник Криворізького управління поліції охорони Дмитро Кунерт.
Під час повітряної тривоги поліцейський допомагає дітям спуститися в укриття.
"Мої обов'язки – це дитяча безпека, доставлення їх в укриття, потім контрольно-пропускний режим, щоб у школу ніхто нічого не заніс з небезпечних речей, колючих, ріжучих. Щоб в школу ніхто не проник зі сторонніх осіб", – зазначив Андрій Кагдін.
В укритті у дітей продовжуються уроки. Першокласниця Мілана Станкевич каже: поліцейському довіряє та захоплюється його роботою.
"Хочу поліцейським стать. Поліцейський нас охороняє, ще він перевіряє рюкзаки, ще він заходе в клас, коли повітряна тривога і виводе нас", – розповіла учениця.
"Я відчуваю себе в безпеці, коли він у нас, тому що зараз дуже нелегкий час для всіх, тому що війна, коли він з нами – легше почуваюся", – каже учениця Ксенія Пістрюга.
У цій гімназії навчається майже 200 дітей, на змішаній формі, каже директорка Світлана Могилюк.
"Ми відчуваємо себе у безпеці, ми розуміємо, що ніхто посторонній в заклад не зайде, що люди будуть перевірені і не принесуть в заклад якісь вибухонебезпечні предмети, це дуже значна допомога в евакуації", – зазначила директорка гімназії Світлана Могилюк.
За словами начальника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, шкільні офіцери безпеки є у 16 навчальних закладах п'яти громад Криворізького району.
Авторка – Наталія Качуровська
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