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Кропивничани долучились до встановлення рекорду з масового виконання молитви за Україну
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Кропивничани долучились до встановлення рекорду з масового виконання молитви за Україну

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70 кропивничан молилися за мир та перемогу України в рамках акції, організованої до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім Кропивницького, молитву одночасно співали у понад пів сотні країн світу. Мета акції — встановити рекорд з найбільшої кількості людей, об’єднаних навколо молитви за мир.

Ініціювала акцію міжнародна організація "Peace committee of Ukraine", розповіла Суспільному її координаторка у Кіровоградській області Марія Чорна. Для виконання обрали композицію "Молитва за Україну", написану 1885 року композитором Миколою Лисенком на слова Олександра Кониського.

"Молитися за наших дітей, за наше майбутнє, за всіх тих, хто сьогодні обороняє нас, за наших людей. Ми це робимо у бомбосховищі дитячого закладу, тому що, напевне, молитва безгрішних дітей найбільше чується Богом, і ми дуже хочемо, щоб Бог її сьогодні почув".

Молитву співали в укритті вихованці та викладачі обласного центру дитячої та юнацької творчості. За словами керівниці Ганни Суркової, віра та надія – це ті цінності, які відрізняють український народ від російського.

"Дуже важливо саме зараз – у цей переломний період у боротьбі наших захисників за нашу незалежність, за нашу землю, за наші життя – надихнути один одного й отримати таку підтримку всього світу. Тому молитва за мир – наш духовний гімн, який сьогодні виконують у багатьох країнах світу, дуже підтримує і дітей, і дорослих. Переконана, що він допоможе наблизити перемогу".

Учасниця акції Софія Тимофієва сказала, що пишається тим, що долучилась до молитви.

"Велика гордість та радість, що ми змогли взяти участь, тому що не кожна людина зможе сама це зробити. Дуже раді, що маємо змогу виконувати пісні з усім світом".

Під час спільної молитви у Києві біля Михайлівського собору відбувалися прямі включення учасників із різних країн. Долучився й Кропивницький.

Для встановлення рекорду, за попередніми оцінками, зареєструвались близько п’яти тисяч учасників, сказала Марія Чорна.

"Сьогодні (24 лютого – ред.) буде підрахунок – після того, як ми подамо наші анкети з кількістю учасників, так само зроблять в інших країнах. Думаю, у вівторок оголосять кінцевий результат щодо встановлення рекорду".

Крім молитви, кропивничани виконали й Гімн України.

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