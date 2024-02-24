У Києві презентували виставку про боротьбу українців за останні сто років

У Музеї історії міста Києва презентували виставку "PRO ЖИТТЯ. Слова. Листи. Нотатки", де представили особисті історії боротьби українців за незалежність та волю.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Експозиція "говорить" реальними історіями українців від першої особи в різні історичні періоди: під час Української революції 1917-1921 років, Другої світової війни, дисидентського руху шістдесятників, а також російської збройної агресії проти України.

Зокрема, можна ознайомитись із щоденником мешканки окупованого Києва 1941 року, "недитячими" листами дітей у зону АТО, історіями з відомого "маріупольського щоденника" Єгора Кравцова голосом самого автора.

Виставка "PRO ЖИТТЯ. Слова. Листи. Нотатки" в Києві. Фото: КМДА

Виставка "PRO ЖИТТЯ. Слова. Листи. Нотатки" в Києві. Фото: КМДА

Також можна побачити малюнки і записи дітей із холодного підвалу в селі Ягідне на Чернігівщині, повідомлення, що "завмерли" на екрані телефона військового, який перебуває зараз у полоні.

Ще в експозиції представлені твори сучасного мистецтва, що демонструють війну очима сучасних художників: Христини Гайдамаки, Антона Логова, Олени Бу Шдід, Миколи Білика.

Виставка триватиме з 24 лютого до 24 березня за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.