Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 лютого

На Івано-Франківщині 25 лютого синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями — помірний, короткочасний дощ.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7⁰ тепла, вдень — від 12⁰ до 14⁰ тепла. По області вночі — від 3⁰ до 8⁰ тепла, вдень — 9-14⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 1° морозу до 6° тепла, вдень — 3-8⁰ тепла.
Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube