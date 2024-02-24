Двох жителів Мукачівського району на Закарпатті судитимуть за підозрою в продажі наркотиків. 44-річного чоловіка та 41-річну жінку затримали восени 2023 року.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, чоловіка затримали на підприємстві, де він працював, а жінку викрили після відправки наркотиків поштою.

"Правоохоронці встановили, що жителька міста Свалява придбала партію PVP та вирішила заробити, продаючи заборонену речовину вроздріб. Для цього розфасувала її у полімерні пакетики, які заховала в одяг і під виглядом звичайних посилок відправляла "клієнтам" поштою в різні області України", — йдеться в повідомленні.

Інший затриманий — раніше судимий за наркозлочин житель села Ключарки.

"Чоловік незаконно збував метамфетамін прямо на робочому місці — на одному з підприємств у Чопі. Ужгородська окружна прокуратура задокументувала кілька таких фактів, а при затриманні у чоловіка також виявили канабіс і PVP, які він зберігав в особистих речах", — додали в прокуратурі Закарпаття.

Наразі обвинувальні акти щодо підозрюваних направили до суду. Їм загрожує від шести до десяти років позбавлення волі.

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