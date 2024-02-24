Щодня з моменту окупації російською армією Авдіївки російські військові постійно штурмують позиції українських бійців на Авдіївському напрямку.

Про це в марафоні "Єдині новини" розповів офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Вночі російські війська підтягуються до своїх спостережних пунктів, де їх чекають ті, хто вказує бійцям РФ маршрути, куди їм далі йти, а зранку російські військові починають штурмувати", — уточнив Сергій Цехоцький.

За його словами, у російських військових на цій ділянці слабка комунікація. Для штурмів вони використовують невеликі групи в зоні відповідальності 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка.

"Зараз військові РФ менше використовують керовані авіабомби, зокрема, через знищення літаків цього тижня. На Мар'їнському напрямку російські військові почали штурмувати сьогодні о шостій ранку, силами 30 російських бійців, двух танків та чотирьох бойових броньованих машин. Українські військові знищили танк, дві бойові машини піхоти, один танк був пошкоджений", — розповів про ситуацію на Мар'їнському напрямку офіцер Сергій Цехоцький.

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