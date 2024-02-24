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Дзюдоїсти Дніпропетровщини вибороли дев`ять медалей на кадетському чемпіонаті України
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Дзюдоїсти Дніпропетровщини вибороли дев`ять медалей на кадетському чемпіонаті України

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дзюдо, спорт, змагання
Ілюстративне фото: Федерація дзюдо Дніпропетровщини/Facebook

Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли нагороди на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів, посівши загальнокомандне третє місце.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Федерації дзюдо Дніпропетровщини.

Чемпіонами змагань стали Дмитро Лебідь з Дніпра у ваговій категорії -90 кг і Анна Макушок з Синельникового у ваговій категорії -40 кг. "Срібними" призерами стали Олександра Симоненко (Синельникове, вагова категорія -44 кг), Анна Ткачова (Дніпро, вагова категорія -70 кг), Олег Фесенко (Дніпро, +90 кг).

Бронзові медалі вибороли Ярослав Харламов (-60 кг), Володимир Горун (-73 кг), Єгор Баленко (-73 кг) з Дніпра і Ярослава Недвига (-48 кг) з Синельникового.

Чемпіонат проходив у Києві 23 лютого. У ньому взяли участь 573 спортсмени (403 хлопці, 170 дівчат) з 23 областей України та столиці. Змагання були відбірними для участі в серії кадетських кубків Європи та в чемпіонаті Європи U18.

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