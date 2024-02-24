У другу річницю повномасштабного вторгнення у Харкові вшанували пам’ять загиблих на фронті спортсменів, які боронили місто. Сюди прийшли близько сотні містян, серед яких родичі та друзі загиблих, їхні побратими.

Реквієм провели на станції метро "Історичний музей". Його не анонсували з міркування безпеки, повідомила кореспондентка Суспільне Харків. На вшануванні забралися близько сотні людей.

У Харкові вшанували пам’ять загиблих на фронті спортсменів, 24 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Наталія Дорошенко прийшла з портретом загиблого у боях на Харківщині сина.

"Працював після університету головним інспектором ДСНС, звання старшого лейтенанта. З 14 років був фанатом "Металіста", ультрасом. Змінилися погляди. Плани на життя були інші, але почалася війна і він пішов добровольцем з першого дня. Спочатку був у Харкові, потім Мала Рогань. При звільненні Вільхівки 25 березня 2022 загинув", — розповіла Наталія Дорошенко.

Наталія Дорошенко з портретом загиблого на фронті сина, Харків, 24 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

У Харкові вшанували пам’ять загиблих на фронті спортсменів, 24 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

У Харкові вшанували пам’ять загиблих на фронті спортсменів, 24 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

У Харкові вшанували пам’ять загиблих на фронті спортсменів, 24 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

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