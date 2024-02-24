На Полтавщині за ухилення від призову засудили чоловіка

У Пирятинському районному суді оголосили вирок чоловікові, який ухилився від призову на військову службу. Про це стало відомо із тексту вироку, який оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з текстом вироку, уродженець міста Харків пройшовши медичний огляд, мав прибути в серпні 2023-го для відправки у військову частину. Але у визначений термін чоловік не з’явився.

У суді чоловік визнав свою вину.

Чоловіка засудили за статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період". Чоловікові призначили 3 роки позбавлення волі йдеться у тексті вироку.

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