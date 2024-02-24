У Запоріжжі під час пожежі у двоповерхівці врятували чоловіка — ДСНС

Сьогодні, 24 лютого, у Запоріжжі у квартирі двоповерхового будинку сталася пожежа. Співробітники ДСНС врятували чоловіка.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, в кімнаті горіли домашні речі. Вогонь охопив 10 кв.м. Працівники ДСНС вивели із задимленого приміщення 46-річного чоловіка. Після огляду лікарями він відмовився від госпіталізації.

Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час куріння.

Ведеться розслідування.

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