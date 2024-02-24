НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Патронатні родини Дніпропетровщини: скільки дітей отримали в них прихисток
ДІТИРегіони

Патронатні родини Дніпропетровщини: скільки дітей отримали в них прихисток

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
діти, патронатні родини
Вихованці патронатної родини. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Цьогоріч на Дніпропетровщині створили нову патронатну родину, загалом їх тепер 27.

Про це йдеться на сайті обласної військової адміністрації.

За повідомленням, у патронатних родинах нині опікуються більш ніж 70 дітьми які потрапили в скрутні обставини.

Кілька років тому патронатну родину створили Оксана та Сергій з Новомосковського району.

"Спочатку до нас приїхали дві дівчинки – 6 і 14 років. Це було напередодні першого дзвоника. Терміново збирали їх до школи. Тоді відчули такий шквал емоцій! Було складно, але ми адаптувалися" – розповіла патронатна вихователька Оксана.

Загалом родина прийняла під патронат 18 дітей. Більшість вже повернулися до рідних батьків або їх всиновили інші сім’ї. А п’ятьох подружжя виховує зараз.

Патронатна родина може в будь-який момент тимчасово прихистити дитину, яка опинилася в скрутних обставинах. Наприклад, пережила жорстокість в сім’ї, втратила батьків або вони важко захворіли й не можуть доглядати за малечею. Щоб створити таку сім’ю, потрібно звернутися до Служби у справах дітей за місцем проживання.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Діти
"Наш тато тепер янгол-охоронець": історії дітей загиблих військовослужбовців.СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
&quot;Наш тато тепер янгол-охоронець&quot;: історії дітей загиблих військовослужбовців
"Наш тато тепер янгол-охоронець": історії дітей загиблих військовослужбовців
&quot;Тато захищав нас, та не повернувся, як і багато інших&quot;: у Черкасах влаштували перфоманс
"Тато захищав нас, та не повернувся, як і багато інших": у Черкасах влаштували перфоманс
На початок