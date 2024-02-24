Патронатні родини Дніпропетровщини: скільки дітей отримали в них прихисток

Цьогоріч на Дніпропетровщині створили нову патронатну родину, загалом їх тепер 27.

Про це йдеться на сайті обласної військової адміністрації.

За повідомленням, у патронатних родинах нині опікуються більш ніж 70 дітьми які потрапили в скрутні обставини.

Кілька років тому патронатну родину створили Оксана та Сергій з Новомосковського району.

"Спочатку до нас приїхали дві дівчинки – 6 і 14 років. Це було напередодні першого дзвоника. Терміново збирали їх до школи. Тоді відчули такий шквал емоцій! Було складно, але ми адаптувалися" – розповіла патронатна вихователька Оксана.

Загалом родина прийняла під патронат 18 дітей. Більшість вже повернулися до рідних батьків або їх всиновили інші сім’ї. А п’ятьох подружжя виховує зараз.

Патронатна родина може в будь-який момент тимчасово прихистити дитину, яка опинилася в скрутних обставинах. Наприклад, пережила жорстокість в сім’ї, втратила батьків або вони важко захворіли й не можуть доглядати за малечею. Щоб створити таку сім’ю, потрібно звернутися до Служби у справах дітей за місцем проживання.

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