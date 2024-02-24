Українські військові протягом 23 лютого на Донеччині уразили й пошкодили російські ЗРК "Тор" та важку вогнеметну систему "Сонцепьок".
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу, за даними бригадного генерала, військові РФ завдали:
- 33 авіаційні та 3 ракетних удари,
- 99 ударів дронами-камікадзе,
- був 61 бій,
- 1127 обстрілів,
- три скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.
Втрати армії РФ за добу:
- 312 військових РФ,
- 26 одиниць військової техніки, зокрема: 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки,
- нейтралізовані або знищені 281 БпЛА різних типів.
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