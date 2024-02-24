НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони на Донеччині за добу уразили російські "Сонцепьок" та зенітний ракетний комплекс "Тор"
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

Сили оборони на Донеччині за добу уразили російські "Сонцепьок" та зенітний ракетний комплекс "Тор"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сили оборони на Донеччині за добу уразили російські &quot;Сонцепьок&quot; та зенітний ракетний комплекс &quot;Тор&quot;
Ілюстративне фото. Фото: 127 ОБрТрО

Українські військові протягом 23 лютого на Донеччині уразили й пошкодили російські ЗРК "Тор" та важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу, за даними бригадного генерала, військові РФ завдали:

  • 33 авіаційні та 3 ракетних удари,
  • 99 ударів дронами-камікадзе,
  • був 61 бій,
  • 1127 обстрілів,
  • три скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

Втрати армії РФ за добу:

  • 312 військових РФ,
  • 26 одиниць військової техніки, зокрема: 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки,
  • нейтралізовані або знищені 281 БпЛА різних типів.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Пориви вітру та без опадів: погода у Донецькій області 25 та 26 лютого
Пориви вітру та без опадів: погода у Донецькій області 25 та 26 лютого
Авдіївка, Донецька область
Після окупації Авдіївки російські військові постійно штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку — офіцер Цехоцький
У Краматорську четверту добу після ракетного удару під завалами будівлі шукають чоловіка
У Краматорську четверту добу після ракетного удару під завалами будівлі шукають чоловіка
Два роки не бачили маму: з тимчасово окупованих територій повернули ще двох дітей з Луганщини
Два роки не бачили маму: з тимчасово окупованих територій повернули ще двох дітей з Луганщини
На початок