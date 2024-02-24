На українсько-польському кордоні втретє цього місяця пошкодили українську агропродукцію. Це сталося на залізничній станції "Дорогуськ-Ягодин".

Як повідомили у Мінінфраструктури, 24 лютого о 09:00 невідомі відкрили вантажні вагони з бобами, частина агропродукції висипалася на залізничні колії.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як додали у Мінінфраструктури, через псування агропродукції на кордоні Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Що відомо про інцидент із зерном перед ПП "Ягодин — Дрогуськ"

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. За попередніми даними поліції, учасники акції протесту на кордоні зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву, в результаті чого зерно частково висипалося на дорогу.

На псування українського зерна на кордоні відреагувало посольство України у Польщі. Засудив дії польських фермерів також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і засудив дії польських фермерів.

Окружна прокуратура польського міста Хелм розпочала розслідування за фактом висипання зерна з трьох українських вантажівок перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ", де триває акція протесту польських фермерів.

23 лютого біля міжнародного залізничного пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" в трьох зерновозах зіпсували українську агропродукцію і висипали український ріпак, який прямував транзитом у Німеччину.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля МПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. За добу, 18 лютого, через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не пропустили жоден ваговоз.

23 лютого Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розробила та пропонує Польщі "План взаємопорозуміння" стосовно деблокади кордону. Він складається з п'яти кроків.

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