У Бучі вшанували пам'ять загиблих жителів та військових

Протягом 24 лютого 2024 року в Бучі на Київщині вшановуватимуть пам'ять загиблих місцевих жителів та українських військових.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Юлія Коршенко.

На Алею Героїв у Бучі прийшов полковник у відставці Петро Мазін. Уся їхня родина складається з військових: служив також дід та прадід.

Петро Мазін. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Його син — підполковник Сергій Мазін служив командиром зенітно-ракетного дивізіону 160 зенітної ракетної бригади. Він загинув у червні 2022 року під час протиповітряного бою неподалік міста Суми.

"На початку вторгнення син був Одесі та захищав південні кордони. Потім за кілька місяців війни встиг побувати майже на всій Україні. Про смерть повідомила невістка, яка служила разом із ним бойовим медиком. Він загинув майже в неї на очах", — розповів батько Мазіна.

Алея Героїв в Бучі на Київщині, 24 лютого 2024 року. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Алея Героїв в Бучі на Київщині, 24 лютого 2024 року. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Також відбулась церемонія покладання квітів біля меморіалу "Стіна пам'яті", де викарбувані імена жертв російського вторгнення в Бучі.

Меморіал "Стіна пам'яті" в Бучі, 24 лютого 2024 року Фото: Юлія Коршенко/Суспільне Меморіал "Стіна пам'яті" в Бучі, 24 лютого 2024 року Фото: Юлія Коршенко/Суспільне Алея Героїв в Бучі на Київщині, 24 лютого 2024 року Фото: Юлія Коршенко/Суспільне Алея Героїв в Бучі на Київщині, 24 лютого 2024 року Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Через воєнні дії на території Київщини загинуло понад 1600 цивільних жителів, серед яких 53 дитини.

Що відомо про воєнні злочини у Бучі

Буча була в окупації росіян 33 дні, російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто — там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі — зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 14 квітня минулого року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто відвідав Бучу.

8 квітня 2022 року у місті Буча Київської області почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих, щоб ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня 2022 року.

Правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів, які армія РФ скоїла під час окупації Бучанського району Київщини. Загинули більше 1 700 цивільних людей, із них близько 700 у Бучі. Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини.

У ЗСУ заявили, що знищили російських військових, які катували цивільних у Бучі.