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Загиблі, поранені та зниклі безвісти внаслідок війни на Харківщині: дані поліції з початку повномасштабного вторгнення
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Загиблі, поранені та зниклі безвісти внаслідок війни на Харківщині: дані поліції з початку повномасштабного вторгнення

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Ілюстративне фото. Гроза, Харківська область, жовтень 2023 року. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення на території Харківщині внаслідок війни загинули 2419 цивільних, з яких 87 — діти.

Такі дані оприлюднила пресслужба поліції Харківщини 24 лютого 2024 року.

Загиблі жителі Харківщини за два роки великої війни

З початку повномасштабного вторгнення на території Харківщині в результаті збройної агресії Росії загинули 2419 цивільних, з яких 87 — діти:

  • у 2022 році загинули близько 1682 людей, серед них приблизно 74 — діти, раніше повідомляли в облпрокуратурі;
  • у 2023 році загинули 660 людей, з яких пʼятеро — діти;
  • з початку 2024 року внаслідок війни загинули 56 людей, серед яких семеро дітей.
Загиблі, поранені та зниклі безвісти внаслідок війни на Харківщині: дані поліції за два роки
Інфографіка: Суспільне Харків

Поранені жителі Харківської області за два роки повномасштабного вторгнення

За два роки великої війни у регіоні внаслідок війни зазнали поранень 3516 цивільних:

  • у 2022 році — близько 2580;
  • у 2023 році — 687 людей;
  • з початку 2024 року — 236 цивільних отримали поранення внаслідок російських атак.

Зниклі безвісти на Харківщині: дані поліції за два роки великої війни

З 24 лютого 2022 року слідчі розпочали 1936 кримінальних проваджень про безвісне зникнення за особливих обставин 2211 цивільних, з яких:

  • 1261 — чоловіки;
  • 683 — жінки;
  • 267 — діти.

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