З початку повномасштабного вторгнення на території Харківщині внаслідок війни загинули 2419 цивільних, з яких 87 — діти.
Такі дані оприлюднила пресслужба поліції Харківщини 24 лютого 2024 року.
Загиблі жителі Харківщини за два роки великої війни
З початку повномасштабного вторгнення на території Харківщині в результаті збройної агресії Росії загинули 2419 цивільних, з яких 87 — діти:
- у 2022 році загинули близько 1682 людей, серед них приблизно 74 — діти, раніше повідомляли в облпрокуратурі;
- у 2023 році загинули 660 людей, з яких пʼятеро — діти;
- з початку 2024 року внаслідок війни загинули 56 людей, серед яких семеро дітей.
Інфографіка: Суспільне Харків
Поранені жителі Харківської області за два роки повномасштабного вторгнення
За два роки великої війни у регіоні внаслідок війни зазнали поранень 3516 цивільних:
- у 2022 році — близько 2580;
- у 2023 році — 687 людей;
- з початку 2024 року — 236 цивільних отримали поранення внаслідок російських атак.
Зниклі безвісти на Харківщині: дані поліції за два роки великої війни
З 24 лютого 2022 року слідчі розпочали 1936 кримінальних проваджень про безвісне зникнення за особливих обставин 2211 цивільних, з яких:
- 1261 — чоловіки;
- 683 — жінки;
- 267 — діти.
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