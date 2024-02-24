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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Дмитром Клочуряком
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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Дмитром Клочуряком

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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Дмитром Клочуряком
Ясінянська територіальна громада/Facebook

В селі Чорна Тиса Рахівського району 23 лютого попрощалися з полеглим захисником 46-річним Дмитром Клочуряком.

Про це повідомили на сторінці Ясінянської територіальної громади у Facebook.

"Щоб віддати шану Герою, зібрались рідні, близькі, побратими, знайомі та жителі громади, які попрощались з Героєм та провели його в останню дорогу", — йдеться в повідомленні.

Дмитро Клочуряк був сержантом військової частини А7014 Збройних Сил України. Військовослужбовець помер 19 лютого внаслідок серцево-судинної недостатності у селі Андріївка, що на Донеччині.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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