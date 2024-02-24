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На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода й втік: пішохід загинув
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На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода й втік: пішохід загинув

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На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода й втік: пішохід загинув
ДТП у селі Шабельня, 23 лютого 2024. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Вчора, 23 лютого, близько 23:00 біля села Шабельня Львівського району мікроавтобус збив пішохода і втік. За даними правоохоронців, водій був нетверезий.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що невідомий водій на невстановленому транспортному засобі скоїв наїзд на 23-річного чоловіка та втік з місця події. Внаслідок ДТП пішохід помер від отриманих травм.

Правоохоронці вивчили записи камер відеоспостереження й з'ясували, що на чоловіка наїхав водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" — 33-річний мешканець Львівського району. За даними поліції, чоловік був нетверезий. Мікроавтобус вилучили на спецмайданчик. Триває досудове розслідування.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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