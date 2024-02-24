За два роки повномасштабної війни полягли 72 українські військові з Покровської громади Донецької області. Через обстріли російської армії загинули 29 жителів громади, ще 231 людина була поранена.
Про це повідомили у Покровській МВА.
За даними МВА, до повномасштабного вторгнення у Покровській громади мешкали 83 тисячі осіб, нині залишаються близько 50 тисяч жителів.
Скільки об'єктів понівечені у Покровській громади з 24 лютого 2022 року:
- зруйновані три багатоквартирних будинки та 54 приватні оселі,
- пошкоджені 159 багатоповерхівок та 929 домівок приватного сектору,
- 13 об'єктів промисловості та агропромисловості,
- комунальні заклади — 29 закладів освіти, 2 заклади спорту, 8 медзакладів та 7 закладів культури.
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