24 лютого мешканців під`їзду багатоповерхівки у Дніпрі, в який напередодні влучив дрон РФ, пустили до квартир, аби вони зібрали необхідні речі, документи, ліки, а також зафіксували руйнування.

Про це Суспільному розповів мешканець квартири на восьмому поверсі Микита. Квартира чоловіка вцілила, хоч і має пошкодження.

Мешканців під`їзду будинку в Дніпрі, в який влучив дрон РФ, пустили до квартир, аби вони забрали документи й речі. Фото: Суспільне Дніпро

"До восьмого поверху, якщо підійматися сходами, то все більш менш ціле. Дев`ятий поверх засипаний цеглою. Там дуже важко пройти, руйнування капітальні", — каже Микита.

У момент влучання дрона він перебував на балконі, почув гучний звук мопеда якраз над будинком. Після вибуху кинувся до сусідів.

"Я з легкістю вийшов зі своєї квартири. Почав стукати до сусідів, гукати, хто живий. Намагався евакуювати людей. Пішов на дев`ятий поверх, там одна квартира виявилася заблокована, в іншій — не відповідала голова нашого ОСББ. Ще в одній — мій друг з дівчиною, у них легкі поранення", — розповів Микита.

Дев`ятий поверх під`їзду засипаний цеглою. Фото: Микита Козлов

Як раніше повідомив міський голова Борис Філатов, з будинку відселять мешканців 18 квартир, на тимчасову оренду житла для яких виділять гроші з міського бюджету.

Що відомо про влучання дрона по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого 2024 року

У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку. Вісім людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.

З-під завалів дістали тіло чоловіка. Станом на 16:45 23 лютого відомо про одного загиблого та вісьмох поранених, двоє людей — у стані середньої тяжкості в лікарні. Пізніше підтвердили загибель ще однієї людини.

24 лютого у Дніпрі оголосили День жалоби.

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