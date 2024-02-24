Більшість кандидатів у кадровий резерв держслужбовців для роботи на деокупованих територіях обирають Крим, Севастополь, Донеччину і Запорізьку область.

Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби у Facebook.

Зазначається, що серед запропонованих напрямів роботи кандидати найчастіше обирають адміністративне керівництво, державний нагляд і контроль, адміністрування та надання публічних послуг.

Середній вік кандидатів – 32-48 років.

За останніми даними, в системі зареєстровано вже 2394 анкети. З них 2190 – зараховано.

Нагадаємо, проєкт зі створення кадрового резерву для деокупованих територій — експериментальний. Він передбачає підвищення кваліфікації людей, які хочуть працювати на ДОТ у державних органах влади та військових адміністраціях.

Будь-який громадянин із відповідною освітою може запропонувати свою кандидатуру і долучитися до відновлення деокупованих територій. Для цього необхідно перейти за посиланням, зареєструватися в системі й заповнити анкету.

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