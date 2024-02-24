В Ужгороді вшанували пам'ять закарпатців, які загинули на війні

Пам’ять закарпатців, які загинули впродовж десяти років російсько-української війни, вшанували 24 лютого на Пагорбі Слави в Ужгороді.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

Керівництво області та міста, військовослужбовці, ветерани, побратими, родини загиблих бійців поклали квіти до Меморіалу загиблим воїнам і до могил Героїв.

Закарпатська ОВА/Facebook

Закарпатська ОВА/Facebook

"Ми завжди пам’ятаємо, завдяки кому настає кожен новий день. Дякуємо всім, хто захищає. З великим болем згадуємо кожного і кожну, хто віддав найцінніше — своє життя", — йдеться в повідомленні.

Закарпатська ОВА/Facebook

Закарпатська ОВА/Facebook

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