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У Косові на Франківщині відкрили виставку про "Мандри сирного коника"
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У Косові на Франківщині відкрили виставку про "Мандри сирного коника"

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У Косові на Франківщині відкрили виставку про &quot;Мандри сирного коника&quot;
Фото: Facebook/Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини

"Мандри сирного коника" — фотовиставку під такою назвою відкрили 23 лютого у Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини на Франківщині. Проєкт презентував автор світлин, краєзнавець, фотограф та мандрівник Роман Рудник.

Про це повідомили на Facebook-сторінці музею.

"Головний герой виставки — сирний коник на тлі приголомшливих карпатських краєвидів. Іграшки та колачики із сиру у давні часи виготовляли пастухи на карпатських полонинах. Пізніше це мистецтво перейшло в села. Такий виріб можна з’їсти, а можна висушити на пам’ять, як крихітну скульптурку. Наразі найбільшим осередком сирної пластики є село Брустури на Косівщині", — йдеться у дописі.

Упродовж трьох років Роман Рудник фотографував сирного коника, придбаного на косівському базарі, на різноманітних локаціях. Відтак на світлинах сирний коник "мандрує" Говерлою, Петросом, побував на горі Піп Іван, Сокільському хребті, Писаному Камені, біля озера Несамовите.

"Не обійшлося без курйозів — одного коника з’їв полонинський пес, але зате потрапив у кадр", — пишуть на сторінці музею.

У Косові на Франківщині відкрили виставку про "Мандри сирного коника"
Фото: Facebook/Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини

За фахом Роман Рудник — вчитель географії. Завжди навчав дітей: "щоб по-справжньому любити свій край, треба його знати". За 30 років роботи в школі й у дитячому туризмі залучив до мандрівництва сотні своїх вихованців.

Також під час презентації відбувся майстер-клас з виготовлення брустурівських коників із сиру. Як виготовляти гуцульські смаколики, продемонструвала майстриня сирної пластики Марія Гасюк.

У Косові на Франківщині відкрили виставку про "Мандри сирного коника"
Фото: Facebook/Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини

Крім фотографій, на виставці експонується друковане видання Романа Рудника — буклет з фотопанорамою Чорногори. Самі ж "Мандри сирного коника" у музеї можна побачити впродовж місяця.

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