У центрі Києва пограбували військового: двох нападників вже затримали

У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною по голові військового, щоб його пограбувати. Нападників затримали за кілька годин.

Про це повідомляє столична поліція.

Військовослужбовець розповів, що двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли прийшов до тями, то в нього зникли мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

Нападниками виявились 44-річний харків'янин та його знайомий 39-річний киянин. Одного з них затримали неподалік місця події, а спільника — на лівому березі столиці.

Двом чоловікам повідомили підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу — розбій. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.