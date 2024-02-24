Головні новини Рівного та області 24 лютого

Новини та події Рівного та Рівненської області 24 лютого 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
На фронті загинули Олександр Гаврильчик, Дмитро Свирид та Ігор Мазепа з Рівненщини
На війні проти РФ загинули військові з Рівненщини — Олександр Гаврильчик та Дмитро Свирид з Сарн, Ігор Мазепа — з Березного.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Олександр Гаврильчик
42-річний Олександр Гаврильчик — житель міста Сарни. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ 25 лютого 2022 року. Військовий загинув 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.
У Олександра Гаврильчика залишились батьки, брат та сестра.
Дмитро Свирид
Дмитро Свирид проживав у Сарнах. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ 25 лютого 2022 року. 30-річний старший лейтенант загинув 20 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.
У військового залишились батьки та брат.
Прощання з Олександром Гаврильчиком та Дмитром Свиридом відбудеться 25 лютого у Сарнах. Кортежі розпочнуть рух містом орієнтовно о 10:30 за маршрутом Костопільська – Європейська — Технічна — Набережна:
- 10:45 — прощання з військовими вдома;
- 12:00 – чин похорону у храмі Різдва Пресвятої Богородиці;
- 13:00 – прощання на центральній площі міста;
- 14:00 – поховання на Алеї Героїв на кладовищі.
Ігор Мазепа
Ігор Мазепа — житель міста Березне Рівненського району, 1968 року народження. Сержант вважався зниклим безвісти після атаки мінометним вогнем армії РФ на Донеччині з 5 вересня 2023 року.
Попрощаються з Ігорем Мазепою 25 лютого. Кортеж з військовим прибуде у місто Березне орієнтовно о 10:00-10:30 та рухатиметься вулицями: Андріївська — Корецька.
12:00 — прощання з військовим вдома. Потому відбудеться чин похорону у Свято-Миколаївському храмі.
Поховають Ігоря Мазепу на Алеї Слави на місцевому кладовищі.
"Для України — це унікальна розробка": у Рівному презентували наземний гусеничний дрон
У Рівному презентували наземний гусеничний дрон для евакуації поранених військових з поля бою. Серійне виробництво таких безпілотників є одним із напрямів діяльності громадської організації "Вовчий Яр".
Про це Суспільному розповів заступник голови ГО "Вовчий Яр" Ігор Проценко.
У Рівному на території обласного краєзнавчого музею 24 лютого презентували наземний гусеничний дрон.
"Сьогодні ми представляємо рівнянам два гусеничні наземні дрони. Вони мають багато функцій, але найголовніша — це евакуація поранених з поля бою. Це дуже складна і важлива проблема на сьогодні. Перший дрон зробили у Харкові. Це ініціатива взводу "Рівняни-Гонор", його командира Олексія Губанова. Гроші для цього дрону, оскільки він був саме для нашого взводу, рік тому ми збирали в Рівному. Сьогодні він на ремонті", — зазначив волонтер.
Він зауважив, що перший та другий дрон мають різні модифікації. Запчастини, з яких створили перши дрон — китайські та фактично зникли з ринку:
"Рік тому ми цього не передбачали, тому зробили висновки. І другий дрон створили у Рівному, він складається із більш доступних комплектуючих. Тому ми презентуємо прототип той, що буде запускатися в серію. Є рівненські підприємці, бізнесмени, які підтримують нашу ініціативу. Однак дронів має бути дуже багато, тому підтримка волонтерів, благодійників, меценатів нам дуже потрібна. Для України — це унікальна розробка".
Співзасновник ГО" Вовчий Яр" Денис Магадов додав:
"Ціна однакова з повітряними дронами. Все залежить від того, чим він буде всередині облаштований, які в нього будуть характеристики. Коштів волонтерських і власних зазвичай не вистачає. Ми шукаємо підтримку і допомогу із різних джерел".
Він також розповів про досвід створення першого наземного гусеничного дрона:
"Дуже довго складали, бо не було до нього запчастин. Це довгий процес, але ми отримали машинку, яка їздить і може виконувати функції. Він маневровий, завдяки гусеницям йому не страшне ні болото, ні підйоми нагору, ні спуски вниз".
Чим займається ГО "Вовчий Яр"
ГО "Вовчий Яр" створили ветерани батальйону "Вовки да Вінчі" у 2023 році, які воювали у складі добровольчого взводу "Рівняни-Гонор". Громадська організація має кілька напрямків роботи:
- підтримка ветеранів батальйону "Вовки да Вінчі";
- створення та підтримка діяльності учбового центру для майбутніх бійців ЗСУ та операторів бойових дронів;
- конструкторська та технологічна розробка дронів;
- виробництво дронів.
"Здебільшого ініціатива тут від нашого взводу "Рівняни-Гонор", який воює в складі батальйону "Вовки да Вінчі". Це добровольці, сьогодні дехто з них у Рівному. Ми створили організацію "Вовчий Яр". Перша її мета — це підтримка ветеранів, членами організації можуть бути ветерани і волонтери, які дійсно допомагають. Тобто це ветерансько-волонтерська організація", — додав Ігор Проценко.
Жителька Рівненщини втопила двох дітей у кар'єрі. Що вирішив суд
Суд ухвалив рішення щодо матері, яка втопила двох дітей у кар'єрі на Рівненщині. Йдеться про інцидент, який стався влітку 2023 року. Жінку скерували до психіатричного закладу під нагляд.
Про це 23 лютого повідомила речниця прокуратури в області Оксана Жужельська.
За її інформацією, Кузнецовський міський суд ухвалив рішення, згідно з яким жінку госпіталізують до психіатричного закладу із суворим наглядом. До набрання ухвалою суду законної сили, матір перебуватиме у закладі, що виключає її небезпечну поведінку.
Що це за справа
26 січня пресофіцерка поліції Юлії Дуднік повідомила, що слідчі завершили досудове розслідування щодо інциденту, який стався у селі Сопачів 23 серпня:
"42-річна жінка разом із синами шести та семи років пішла до місцевого кар’єру купатися. Спочатку жінка взяла рукою за голову молодшого, занурила у воду та утримувала, поки він не перестав подавати ознаки життя. Потім взяла за руку старшого, примусово підвела малолітнього до дерев'яного помосту та зіштовхнула у водойму, адже точно знала, що плавати він не вміє".
Обоє дітей втопилися.
Юлія Дуднік зазначила, що слідчі провели комплекс слідчих дій та призначили низку експертиз, зокрема, судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої — підозрювана визнана неосудною.
"Жінка перебуває під вартою. Слідчі скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо примусового поміщення її у спеціалізований заклад з наданням психіатричної допомоги з суворим наглядом", — додала пресофіцерка.
"Це хвороба не тільки військових": що варто знати про посттравматичний стресовий розлад
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) стосується як військових, так і цивільних. Він може розвинутися у 20% людей, які пережили травматичну подію або стали її свідками. ПТСР є виліковним. Якщо ж не звертатися до фахівців, то стан людини може погіршитися.
Військовий психолог, військовослужбовець Андрій Козінчук розповів в етері "Суспільне. Спротив", що важливо знати про ПТСР та як його подолати.
Що таке ПТСР як він впливає на людину
Поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР) Андрій Козінчук визначає, як психічне захворювання внаслідок травматичної події.
"Це хвороба не тільки військових, а тих людей, які пережили психотравматичну подію. Наприклад, людина може бути свідком загибелі інших, або люди, які втратили своїх дітей. Тут питання не в тому, що сталося, а як це людина сприйняла. ПТСР наступає не одразу, а тільки через деякий час, тому й називається посттравматичний розлад. Він супроводжується нав'язливими станами. Людина постійно дивиться, спостерігає, чи є якась небезпека. Супроводжується флешбеками, тобто спогадами тих моментів, психотравматичної події. Можуть бути різкі перепади емоцій: від апатії — до агресії, розлади сну".
Платформа з психологічної підтримки PLESO назвала основні симптоми, які можуть свідчити про ПТСР:
- нав’язливі повторні спогади про травматичні події, флешбеки, яскраві й дуже емоційні жахіття;
- уникання місць, речей, дій, розмов, пов’язаних із травматичним досвідом;
- підвищена тривожність, збудження, постійний стан "бойової готовності", нездатність самостійно заспокоїтися і розслабитися;
- негативні думки депресія, зниження когнітивних здібностей.
Як лікувати ПТСР
Військовий психолог зазначив, що ПТСР може діагностувати тільки фахівець з психічного здоров’я або лікар:
"Необхідно пройти діагностику у психотерапевта або у психіатра, який має на це ліцензію. Діагностика складна, симптоми такі, які можуть виражатися й у здорових людей. Людина може приїхати з війни та пиячити два тижні — рідні скажуть 100% ПТСР. Так це не працює".
Є три методи лікування ПТСР — медикаментами, психотерапією та комбіноване.
"Є ще один дуже популярний метод серед українців, називається "саме пройде". Принципі таке можливо, але це дуже довго. На це потрібні роки, людині дискомфортно, і оточуючим дискомфортно", — розповів Андрій Козінчук.
Як зрозуміти, що людина поруч потребує допомоги
Андрій Козінчук дав поради, що робити, коли військовий, або цивільна людина проявляють агресію, гнів, тривогу чи інші психологічні стани у громадських місцях:
"Ветерани, військовослужбовці ніколи не входять в такий стан без причини, тобто є якийсь тригер. Він відчуває небезпеку. Не заспокоюйте його фразою "заспокойся". Вам необхідно показати, що йому нічого не загрожує. Не йдіть до нього натовпом, нехай це буде одна людина. Якщо є поруч ветеран, учасник бойових дій — це ідеальна ситуація. Не треба говорити: «Як тобі не соромно, ти військовий і так себе ведеш». Говоріть спокійно, не кричіть, постарайтеся пояснити, що навколо безпечно. Якщо людина все ж таки погрожує вам, або дістала зброю, то необхідно викликати правоохоронні. Це не тільки про військових".
Наслідки стресового розладу
Якщо людина ігнорує лікування посттравматичного стресового розладу, то в неї можуть розвинутися соматичні та фізіологічні захворювання, розлади сну, можуть погіршитися пам'ять та концентрація, додав психолог:
"Людина поводиться не агресивно, а більш відлюдькувато, закривається в собі, з нею стає тяжко контактувати — вона стає асоціальною. Можуть бути, і соматичні, і психологічні проблеми. Це все накопичується, й людина може дійти до того, що стане безхатьком, або закінчить життя самогубством. Іноді, якщо добра сім'я, стосунки, тобто є величезне коло підтримки, то людина навіть і без лікування може вийти з цього стану".
"Старовинні будинки вулиці Соборної": крапкарка з Рівного презентувала першу роботу з історичної серії
Рівненська художниця Олена Сєргєєва намалювала першу роботу із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної". Робота виконана у техніці крапкової графіки і називається "Малий серед великих". На ній зображені старі будинки, які колись були у центрі Рівного. Художниця задумала намалювати усі колишні будівлі на проміжку вулиці Соборної — від органного залу до зупинки "Театральна площа".
Перший сюжет із цієї серії Олена Сергєєва презентувала у Facebook 23 лютого. Суспільному художниця розповіла, що на створення серії "Старовинні будинки вулиці Соборної" її надихнули дитячі спогади про центральну вулицю Рівного та бажання зберегти історію міста.
"Я потрошки крапкую своє місто, будівлі, місця, які ще лишилися, дожили до нашого часу. Але було б неправильно не згадати будинки, які були на нинішній Соборній — від Театральної площі до органної зали. Я підрахувала — там було вісім будинків. І це ще таке емоційне забарвлення, вони лишилися у моїх спогадах", — розповіла Олена Сєргєєва.
Відтворити будинки по пам`яті складно, каже художниця. Тому звернулася до місцевих істориків і краєзнавців.
"У цьому мені допоміг краєзнавець Василь Гудзій. Він дуже ретельно поставився до цього питання, надав фото 30-40 років минулого століття. Але, зважаючи на їхню якість, або ракурс зйомки, важко роздивитися архітектурні деталі", — зазначила Олена Сєргєєва.
Художниця ще не знає скільки малюнків буде у серії "Старовинні будинки вулиці Соборної":
"Перший малюнок мене зацікавив співвідношенням високих будинків і цього маленького, який пригрівся серед них, йому там затишно і добре".
У своїх роботах Олена Сєргєєва планує поєднати історичну достовірність з художнім домислом. Насамперед там будуть дві ворони, які "символізують старожилок Рівного, що пам`ятають історію міста".
Оновлений прогноз погоди на 25 лютого
25 лютого на Рівненщині, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — невеликий дощ. Вдень — без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області: вночі — 3-8º тепла, вдень — 10-15º тепла; по м.Рівне: вночі — 6-8º тепла, вдень — 12-14º тепла.
Рівненщина два роки тому: що відбувалося напередодні й у день повномасштабного вторгнення РФ
24 лютого 2024 року — друга річниця від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. На Рівненщині вибухи пролунали зранку наступної доби, 25 лютого. Суспільне пригадує, що відбувалося у Рівному та області напередодні та у день початку війни.
Тренажерний зал у підвалі дитсадка: у селі на Рівненщині самотужки облаштували спортивну зону
Жителі села Іваннє на Рівненщині самотужки оновили спортивну залу для юних веслувальників та місцевої молоді. Її облаштували у підвалі дитячого садка. Це перший тренажерний зал у Привільненській громаді.
Про ідею та її реалізацію розповів Суспільному тренер з веслування на байдарках і каное села Іваннє – Василь Осійчук.
З його слів, це перший тренажерний зал в Привільненській громаді. Тут займаються діти відділення веслування на байдарках і каное. Також приходить молодь із села Іваннє та сусідніх сіл. Заняття для всіх безоплатні.
До повномасштабного вторгнення тренажери стояли в підвальному приміщенні Іваннівської гімназії. З початком повномасштабного вторгнення, там облаштували навчальний клас. Спортсменам потрібно було шукати інше приміщення.
"Щороку з середини осені й до весни наші веслувальники мають тренуватися в залі. Тому приміщення нам було дуже потрібне. У грудні 2022 року я звернувся за допомогою до заступника сільського голови – Романа Мулика. Він сказав, що в садочку є підвал, який не використовується, але там треба робити ремонт. Я готовий був зробити ремонт своїми силами, аби тільки діти мали де займатися. В результаті — допомагали всі", — розповів Василь Осійчук.
Будівельними матеріалами допоміг Роман Мулик. Тренер з дітьми та завгоспом Степаном Логвинюком шпаклювали стіни, завідувачка дитсадка Галина Самолюк разом з колективом білили стіни. Працювали при світлі ліхтарів, то був період, коли вимикали електроенергію.
Після місяця роботи – у залі стояли тренажери і відновили тренування. Залишилося доробити підлогу, яка була в поганому стані.
"Я запитав керівника Привільненської тергромади Юрія Момотюка, чи зможе громада допомогти придбати гумове покриття для тренажерного залу. Я розумів, що триває війна, проблем вистачає, але все одно дуже хотів зробити дітям більш комфортні умови для тренувань", — поділився спогадами тренер.
Наприкінці 2023 року в зал придбали покриття – і знову почався ремонт. Через два місяці тренажерний зал оновили.
"Я докупив ще трохи тренажерів, а також освіжив ті, які вже були. Зараз у залі є все необхідне для занять. Одна моя мрія здійснилася. І взагалі спорт у нашій громаді почав оживати. Сподіваюся, скоро закінчиться війна нашою перемогою — тоді я зможу реалізувати ще багато своїх задумів, пов'язаних з розвитком веслування", — додав Василь Осійчук.