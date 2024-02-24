У Житомирі вшанували памʼять героїв російсько-української війни

У Житомирі 24 лютого, у другі роковини повномасштабного вторгнення, вшанували памʼять військових, які віддали своє життя за Україну, та памʼять жертв російсько-української війни.
Вшанування памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада
Близько пʼятдесяти людей зібрались на площі Перемоги біля памʼятника "Захисникам України у війні з російським агресором", запалили лампадки та поклали квіти.
Вшанування памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада
Вшанувння памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада
Пам’ять загиблих українців житомиряни вшанували хвилиною мовчання.
Вшанування памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року.
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