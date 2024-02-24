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У Житомирі вшанували памʼять героїв російсько-української війни
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У Житомирі вшанували памʼять героїв російсько-української війни

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Вшанування, Житомир, Війна
Вшанування героїв та жертв російсько-української війни. Фото: Житомирська міська рада

У Житомирі 24 лютого, у другі роковини повномасштабного вторгнення, вшанували памʼять військових, які віддали своє життя за Україну, та памʼять жертв російсько-української війни.

Житомир, Вшанування памʼяті, Війна
Вшанування памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

Близько пʼятдесяти людей зібрались на площі Перемоги біля памʼятника "Захисникам України у війні з російським агресором", запалили лампадки та поклали квіти.

У Житомирі вшанували памʼять героїв російсько-української війни
Вшанування памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

У Житомирі вшанували памʼять героїв російсько-української війни
Вшанувння памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

Пам’ять загиблих українців житомиряни вшанували хвилиною мовчання.

У Житомирі вшанували памʼять героїв російсько-української війни
Вшанування памʼяті героїв російсько-української війни. Житомир, 24 лютого 2024 року.

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