На Полтавщині у ставку знайшли тіло жінки

Мертву жінку у ставку в Полтавській громаді знайшли місцеві жителі. Вони сповістили родичів, а ті викликали поліцію на місце події.

Як розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, виклик отримали близько 21:45 23 лютого. Перехожі повідомили, що виявили тіло у ставку у селі Тахтаулове.

Загиблою виявилася 62-річна місцева жителька. Її тіло відправили на судово-медичну експертизу, аби з’ясувати причину смерті, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. На місці події на тілі не помітили жодних слідів насильницької смерті, повідомив речник. Слідство розглядає версію суїциду.

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